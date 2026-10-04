Eleições 2026: Lula tem 56,29% dos votos na China; Flávio vence em Hong Kong

RESUMO ＋ A soma dos boletins do TSE consultados em Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong mostra Lula com 367 votos, ou 56,29% dos válidos, e Flávio Bolsonaro com 203, ou 31,13%. Lula liderou nas três cidades da China continental; Flávio ficou à frente em Hong Kong.

Lula (PT) recebeu 56,29% dos votos válidos na soma dos boletins de Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong no primeiro turno da eleição presidencial deste domingo, 4. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 31,13%. Os percentuais foram calculados a partir dos boletins disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nos quatro locais, Lula somou 367 votos, contra 203 de Flávio. Foram registrados 652 votos válidos, 15 em branco e 29 nulos, com comparecimento de 696 eleitores.

A distribuição mudou entre as cidades: Lula liderou em Pequim, Xangai e Cantão, enquanto Flávio teve seis votos a mais que o petista em Hong Kong.

Os números já circulam porque a votação no país terminou antes da abertura das urnas brasileiras. Eles, porém, não correspondem à divulgação da totalização oficial pelo TSE, que começa às 17h, pelo horário de Brasília.

Como ficou a votação em cada cidade?

Em Pequim, Lula recebeu 104 dos 134 votos válidos, o equivalente a 77,61%. Flávio teve 22 votos, ou 16,42%.

Em Xangai, foram 116 votos para Lula e 41 para Flávio. Em Cantão, o resultado foi de 48 a 35.

Já em Hong Kong, Flávio recebeu 105 dos 244 votos válidos, ou 43,03%. Lula ficou com 99 votos, equivalentes a 40,57%.

Local Lula Flávio Bolsonaro Total de votos válidos Pequim 104 22 134 Xangai 116 41 182 Cantão 48 35 92 Hong Kong 99 105 244 Total 367 203 652

*O total de votos válidos inclui os demais candidatos. Os percentuais apresentados foram arredondados para duas casas decimais.

Por que separar a China continental de Hong Kong?

O recorte altera os percentuais. Considerando apenas Pequim, Xangai e Cantão, Lula recebeu 268 dos 408 votos válidos, ou 65,69%. Flávio teve 98, equivalentes a 24,02%.

Ao acrescentar Hong Kong, onde Flávio liderou, a participação de Lula na soma cai para 56,29%, e a de Flávio sobe para 31,13%. Por isso, um resultado identificado como “China continental” não deve ser comparado diretamente com uma contagem que também inclua Hong Kong.

Os números são um levantamento dos boletins desses locais, não o resultado nacional da eleição. O boletim de urna registra a votação de cada seção; a soma reúne esse recorte do eleitorado brasileiro no exterior.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

A China está à frente do Brasil no fuso horário.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins da China integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.