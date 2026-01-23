Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Corrida eleitoral deve tirar ao menos 20 ministros do governo Lula

Gleisi Hoffmann confirma saída para disputar o Senado; outros ministros também devem deixar o governo

Lula e ministros: petista terá que fazer uma grande reforma ministerial devido as eleições (Ricardo Stuckert / PR)

Lula e ministros: petista terá que fazer uma grande reforma ministerial devido as eleições (Ricardo Stuckert / PR)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10h03.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), confirmou que deixará o governo para disputar um cargo nas eleições deste ano.

Hoffmann anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo estado do Paraná na quarta-feira, 21, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

A ministra da SRI não será a única. A expectativa é que mais 19 ministros disputem a corrida eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministros de Estado devem a se afastar ou desincompatibilizar do cargo até seis meses antes da eleição. 

Haddad e Camilo têm situação indefinida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que deixará a pasta em breve para se dedicar ao projeto de reeleição de Lula. Haddad é aventado como nome do PT na disputa ao governo ou ao Senado em São Paulo.

Outro ministro que já anunciou que deve deixar o governo, mas sem destino definido, é Camilo Santana, da Educação.

O chefe da pasta afirmou que não deve disputar nenhum cargo, mas seu nome é ligado à disputa pelo governo do Ceará, uma vez que Elmano de Freitas (PT), atual governador do estado, está com a popularidade em baixa e terá como adversário Ciro Gomes, com forte capital político no estado.

Carlos Fávaro, da Agricultura, deve deixar a gestão para disputar o Senado no Mato Grosso. André Fufuca, do Esporte, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Rui Costa são outros nomes cotados para disputar o Senado em seus estados.

Marina Silva e Simone Tebet também são cotadas para disputar cargos nas eleições. As duas foram apontadas como nomes para compor uma chapa governista em São Paulo.

Renan Filho, ministro dos Transportes, é um nome governista para disputar o governo de Alagoas.

Outros nomes do governo, como Anielle Franco, Macaé Evaristo e Jader Filho, devem disputar vagas na Câmara dos Deputados.

Ainda há situações como a do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que pode seguir na posição de vice na disputa pela reeleição ou disputar o governo de São Paulo.

Por outro lado, entre os que já afirmaram que não vão disputar a eleição estão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), e Guilherme Boulos (PSOL), da Secretaria-Geral da Presidência.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno Lula

Mais de Brasil

Fuvest 2026 divulga primeira lista de aprovados na USP

Fuvest 2026: saiba como ver se você foi aprovado na USP

Previsão do Tempo: Brasil tem contrastes entre chuva forte e calor seco hoje

Fuvest: que horas sai a lista de aprovados do vestibular 2026?

Mais na Exame

Negócios

Qual é a fortuna dos brasileiros por trás da fintech vendida por R$ 27 bilhões

Um conteúdo Bússola

Opinião: a retenção de talentos depende de benefícios personalizados

Brasil

Fuvest 2026 divulga primeira lista de aprovados na USP

Mundo

BBB 26 muda tudo: nova dinâmica deve movimentar jogo nesta sexta