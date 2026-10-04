Eleições 2026: Lula vence em Singapura

RESUMO ＋ Lula recebeu 190 votos em Singapura, contra 92 de Flávio Bolsonaro, na soma dos dois boletins de urna disponíveis no TSE. Os percentuais são de 54,60% e 26,44%, respectivamente, sobre 348 votos nominais. A divulgação da totalização presidencial, incluindo os votos do exterior, começa às 17h de Brasília.

A votação dos brasileiros em Singapura terminou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo, 4. Os dois boletins de urna disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registram 190 votos para o presidente e 92 para o senador.

Lula recebeu 54,60% dos votos nominais, enquanto Flávio ficou com 26,44%. Os percentuais foram calculados sobre os 348 votos registrados para números de candidatos, sem incluir brancos e nulos.

Os dados estão nos boletins das seções 0506 e 0509, da zona eleitoral 0001. As seções agregadas a elas já estão incluídas nesses documentos.

Como ficou a votação em Singapura?

Lula liderou nas duas seções: recebeu 83 votos na 0506 e 107 na 0509. Flávio teve 48 e 44, respectivamente. Entre os demais candidatos, Renan Santos (Missão) somou 22 votos e Augusto Cury (Avante), 21.

Candidato Votos Lula (PT) 190 Flávio Bolsonaro (PL) 92 Renan Santos (Missão) 22 Augusto Cury (Avante) 21 Romeu Zema (Novo) 12 Ronaldo Caiado (PSD) 6 Rui Costa Pimenta (PCO) 2 Samara Martins (UP) 2 Clariana Barão (DC) 1

Ao todo, 364 dos 864 eleitores aptos compareceram. Os boletins registraram oito votos em branco e oito nulos, além dos 348 nominais.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Singapura está à frente do Brasil no fuso horário.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins de Singapura integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.