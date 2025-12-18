Flávio já tem meu apoio para 2026 e está aberto ao diálogo, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 18, que já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial de 2026.

“Eu já declarei apoio ao Flávio”, afirmou em coletiva após uma apresentação do balanço da gestão estadual neste ano.

Ao comentar o encontro de Flávio com empresários e pessoas do mercado financeiro, Tarcísio afirmou que o senador demonstra que, se for eleito, terá uma grande capacidade de diálogo, inclusive com a oposição.

"Flávio está procurando mostrar que vai dialogar com o Congresso e com o Judiciário. Está sendo feliz nisso. Vai buscar a linha do [ex-ministro da Economia] Paulo Guedes", disse.



Apoio mais incisivo

Essa é a primeira declaração de apoio mais incisiva do governador paulista ao filho mais velho de Bolsonaro.

Tarcisio é citado por parte do mercado como possível candidato da direita para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano.

Logo após Flávio anunciar que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser seu candidato em 2026, Tarcísio disse que o senador poderia contar com ele, mas reiterou que existem outros nomes da direita.

Interlocutores do governador reforçam que ele será fiel à escolha de Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal desde novembro, mas ainda não estão convencidos se a pré-candidatura de Flávio se viabilizará.

O senador já declarou que apenas deixará a corrida eleitoral caso Jair Bolsonaro seja candidato. O ex-presidente está inelegível até 2031.

Como a EXAME mostrou, o centrão resiste ao nome de Flávio e busca alternativas, como o governador do Paraná, Ratinho Jr.(PSD).

Na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta, Flávio é o nome a oposição com melhor desempenho no primeiro turno, mas perderia para Lula de 12 pontos de diferença no segundo turno.