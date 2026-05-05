Tarcísio confirma André do Prado como pré-candidato ao Senado por SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira, 5, que a segunda indicação de seu grupo político ao Senado será destinada ao presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), o deputado estadual André do Prado (PL).

A definição ocorre após negociações conduzidas com Eduardo Bolsonaro durante viagem aos Estados Unidos, onde o parlamentar está residindo.

"André acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo, ele está lá nos Estados Unidos nesse momento. O Eduardo abriu mão da candidatura e então essa vaga fica com o André do Prado. Isso vai ser oficializado por eles, mas já estou dando a notícia aqui para vocês", declarou Tarcísio.

A articulação prevê que Eduardo Bolsonaro integre a chapa como primeiro suplente. Nessa condição, ele poderá assumir o mandato em situações como afastamento do titular para exercer funções no Executivo, seja em ministérios ou secretarias.

O governador também confirmou a permanência de Felício Ramuth (MDB) como vice em sua chapa na campanha de reeleição. A composição já era esperada nos bastidores e influenciou a saída de Ramuth do PSD, sigla liderada por Gilberto Kassab, que também disputava espaço na composição.

"Está fechada (a chapa). A gente pode dizer que está fechada, o Felício é o nosso pré-candidato a vice-governador, um pré-candidato ao Senado é o Derrite, e o outro pré-candidato ao Senado é o André do Prado", disse o governador.

A decisão acompanha a estratégia defendida por Tarcísio nos últimos meses, de priorizar um perfil de centro-direita na disputa ao Senado. Levantamento recente da Quaest indica vantagem de adversários no cenário atual.

O outro nome indicado ao Senado pelo campo da direita será o deputado federal Guilherme Derrite (PP), que ocupou a Secretaria de Segurança Pública na atual gestão. O lançamento da pré-candidatura está previsto para a próxima semana, com agendas em Campinas e Sorocaba, com participação esperada de Tarcísio e do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência.

Trajetória política de André do Prado

Natural de Guararema, no Alto Tietê, André do Prado iniciou sua carreira política na década de 1990, quando foi eleito vereador por dois mandatos. Posteriormente, exerceu os cargos de vice-prefeito e prefeito do município entre 2005 e 2008.

Em 2010, concorreu pela primeira vez a deputado estadual com apoio do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que concentrou esforços eleitorais em sua candidatura na região. O resultado foi a 57ª maior votação do estado e a maior dentro do partido, com pouco mais de 86 mil votos.

Durante esse período, tornou-se o único representante do PL na Alesp. Ao longo de quatro mandatos consecutivos, construiu atuação voltada a bases regionais e articulação com diferentes governos estaduais — Geraldo Alckmin, Márcio França, João Doria, Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas.

Na produção legislativa, apresentou cerca de 260 propostas. Levantamento indica que aproximadamente 180 tratam de temas como denominação de espaços públicos, datas comemorativas e reconhecimento de entidades e municípios.

Entre os projetos de maior repercussão está a proposta que proibiu a comercialização de armas de brinquedo no estado, em 2014. Após veto do então governador Geraldo Alckmin, sob alegação de competência federal, a medida foi mantida pela Assembleia e posteriormente analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento, concluído após nove anos, confirmou a constitucionalidade da lei.

O parlamentar também participou da formulação de regras para liberação de bebidas alcoólicas em estádios durante a Copa do Mundo de 2014, além de medidas voltadas à responsabilização de torcidas organizadas por infrações.

*Com informações da Agência O Globo.