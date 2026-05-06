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Flávio Bolsonaro e PT reforçam campanha para jovens tiraram título de eleitor

Até fevereiro, cerca de 1,8 milhão de adolescentes entre 15, 16 e 17 anos haviam tirado o título de eleitor, segundo TSE

Eleições 2026: Candidaturas vêm se mobilizando para incentivar os jovens à irem às urnas (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: Candidaturas vêm se mobilizando para incentivar os jovens à irem às urnas (Divulgação/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h00.

Com o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor no limite, as campanhas mobilizam os pré-candidatos e partidos para incentivar os jovens a irem às urnas neste ano.

A página oficial do Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, publicou na última segunda-feira, 4, posts alertando sobre o fim do prazo, com instruções para acessar os serviços no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A secretária nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT), Júlia Kopf, afirmou que a reconstrução do país depende da participação da juventude.

“A reconstrução do nosso país é algo que leva tempo, mas que a gente não pode parar de apoiar esse projeto e o papel da juventude é muito importante, que vai votar e também ser protagonista nessa eleição”, afirmou.

Em uma postagem conjunta nas redes sociais, Kopf e o perfil do partido direcionaram a mensagem aos jovens.

“Muitas vezes tentam nos convencer de que a política é algo chato, distante ou que “não dá em nada”. Mas a verdade é bem diferente: eles têm medo da sua voz.”

O senador Flávio Bolsonaro, que divide a liderança das pesquisas com Lula, também foi às redes falar com a juventude.

Em um vídeo citando pautas de interesse dos jovens, chamou o voto de “a primeira decisão realmente importante na sua vida”.

“Se você não votar em 2026, alguém vai decidir a sua vida por você. [...] 2026 não vai decidir só os próximos quatro anos, vai influenciar os próximos 40 anos da sua vida”, disse o pré-candidato no post.

No vídeo, Flávio também explicou o passo a passo para tirar o primeiro título.

A importância desse eleitorado é evidenciada pelos números. Nas eleições municipais de 2024, quase 4 milhões de jovens entre 16 e 18 anos votaram, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até fevereiro deste ano, cerca de 1,8 milhão de adolescentes entre 15, 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor, em um país com 5,8 milhões de pessoas nesta faixa etária.

A expectativa é de que a participação da juventude seja mais expressiva nas eleições gerais de 2026.

De acordo com a pesquisa do instituto Real Time Big Data, publicada nesta terça-feira, 5, Lula e Flávio disputam em pé de igualdade pelo favoritismo dos eleitores mais jovens. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, 37% votariam em Lula, e 36% em Flávio.

Em um histórico em que a última eleição foi decidida por uma diferença de 2,1 milhões de votos entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o eleitor jovem ganha ainda mais importância.

Como tirar o primeiro título de eleitor?

O processo para tirar o título de eleitor pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento eleitoral, o Título Net ou aplicativo e-Título, disponível no site da Justiça Eleitoral. O eleitor deve preencher um formulário e anexar documentos, como RG e comprovante de residência, para análise.

Em alguns casos, pode ser necessário comparecer a um cartório eleitoral para validar informações ou realizar o cadastro biométrico. O atendimento presencial também continua disponível para quem preferir.

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