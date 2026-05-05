Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 44% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 43%, segundo pesquisa Real Big Time Data divulgada nesta quarta-feira, 5.

Apesar da vantagem numérica, o resultado configura empate técnico dentro da margem de erro.

No cenário estimulado, nulos e brancos chegam a 7%, enquanto 6% dos entrevistados afirmam não saber ou não responderam.

Em relação a março de 2026, Flávio avançou de 41% para 44%, enquanto Lula oscilou de 42% para 43%.

Os dados indicam um leve crescimento do senador e estabilidade do presidente, com redução dos indecisos e maior consolidação do eleitorado.

Em um cenário contra o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), há empate: 43% para cada pré-candidato, com 8% de votos nulos ou brancos e 6% de indecisos.

Já diante do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista aparece numericamente à frente, com 43% contra 42%. Nulos e brancos somam 9%, enquanto 6% não responderam.

Situação semelhante ocorre contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Lula registra 43%, ante 39% do adversário, com 11% de votos inválidos e 7% de indecisos.

A vantagem do presidente se torna mais expressiva. No confronto com Renan Santos (Missão), Lula alcança 48% contra 24%, com 13% de nulos e brancos e 15% de eleitores indecisos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno Real Time Big Data (maio de 2026)

Lula x Flávio

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Ciro

Lula (PT): 43%

Ciro Gomes (PSDB): 43%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (NOVO): 39%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe / Não respondeu: 7%

Lula x Renan Santos