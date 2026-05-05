Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula no 2º turno

Senador do PL lidera por 1 ponto, mas cenário configura empate técnico dentro da margem de erro

Lula e Flávio: cenário é de empate técnico (Divulgação/Exame)

Lula e Flávio: cenário é de empate técnico (Divulgação/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h10.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 44% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 43%, segundo pesquisa Real Big Time Data divulgada nesta quarta-feira, 5.

Apesar da vantagem numérica, o resultado configura empate técnico dentro da margem de erro.

No cenário estimulado, nulos e brancos chegam a 7%, enquanto 6% dos entrevistados afirmam não saber ou não responderam.

Em relação a março de 2026, Flávio avançou de 41% para 44%, enquanto Lula oscilou de 42% para 43%.

Os dados indicam um leve crescimento do senador e estabilidade do presidente, com redução dos indecisos e maior consolidação do eleitorado.

Em um cenário contra o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), há empate: 43% para cada pré-candidato, com 8% de votos nulos ou brancos e 6% de indecisos.

Já diante do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista aparece numericamente à frente, com 43% contra 42%. Nulos e brancos somam 9%, enquanto 6% não responderam.

Situação semelhante ocorre contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Lula registra 43%, ante 39% do adversário, com 11% de votos inválidos e 7% de indecisos.

A vantagem do presidente se torna mais expressiva. No confronto com Renan Santos (Missão), Lula alcança 48% contra 24%, com 13% de nulos e brancos e 15% de eleitores indecisos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno Real Time Big Data (maio de 2026)

Lula x Flávio

  • Lula (PT): 43%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Ciro

  • Lula (PT): 43%
  • Ciro Gomes (PSDB): 43%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 43%
  • Romeu Zema (NOVO): 39%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sabe / Não respondeu: 7%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 48%
  • Renan Santos (Missão): 24%
  • Nulo/Branco: 13%
  • Não sabe / Não respondeu: 15%
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Lula lidera com 40% e Flávio Bolsonaro tem 34% no 1º turno

Novo Desenrola Brasil começa com uso do FGTS para quitar dívidas

Câmara vota projeto que cria incentivos de até R$ 5 bi para minerais críticos

Câmara instala comissão para analisar fim da escala 6x1

Mais na Exame

Esporte

Ronaldo lidera artilharia do Brasil em Copas do Mundo

Casual

'Pintado à mão': o processo de criação do melhor look do Met Gala 2026

ExameLab

Golpe do WhatsApp clonado: como funciona e como se proteger em 2026

Um conteúdo Bússola

Brasil vs. EUA: o governo como custo — e como vantagem competitiva