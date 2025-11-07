Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF forma maioria para rejeitar recurso e manter condenação de Bolsonaro

Primeira Turma começou a julgar nesta sexta-feira, 7, os embargos de declaração apresentados pelos condenados pela trama golpista

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16h14.

Tudo sobreJair Bolsonaro
Saiba mais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira, 7, para rejeitar os recursos apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) e outros réus na ação penal que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. O julgamento, em plenário virtual, vai até a próxima sexta-feira, 14.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto que não há qualquer contradição no acórdão que condenou o ex-presidente pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto.

Para Moraes, “restou amplamente comprovado que os atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023 consistiram em mais uma etapa delitiva da organização criminosa armada visando à restrição do exercício dos poderes constitucionais e à tentativa violenta de deposição de governo legitimamente constituído”.

O relator também afirmou que não houve, na decisão contra o ex-presidente, omissões no cálculo de pena. "O voto detalha expressamente a existência das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro, tendo fundamentado cada circunstância judicial aplicada na pena-base do recorrente com o estabelecimento das premissas", afirma Moraes no voto.

Compõem a Primeira Turma os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux, que integrou o julgamento que condenou Bolsonaro, não votará nos recursos, pois migrou para a Segunda Turma.

Recursos apresentados por Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado. Outros sete réus foram considerados culpados, com penas que variam entre dois e 26 anos de prisão.

Os embargos foram protocolados no fim de outubro e, segundo a defesa de Bolsonaro, o julgamento original teria apresentado “injustiças, erros e equívocos”.

Os advogados alegam que a condenação seria juridicamente insustentável e questionam a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, usada como base para provas do processo.

A defesa também aponta cerceamento de defesa, citando o grande volume de provas e a ausência em audiências de outros núcleos investigados. Outro ponto contestado é a dosimetria da pena, incluindo o uso do concurso material de crimes e o cálculo considerado “inconsistente” das frações de aumento.

Embora o recurso apresentado pela defesa não possa modificar o teor da decisão, ele suspende o trânsito em julgado até que todas as questões sejam analisadas. Os embargos de declaração são usados para solicitar esclarecimentos sobre pontos contraditórios em julgamentos, não para absolver os condenados.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Jair BolsonaroCrimeCorrupção

Mais de Brasil

Dino acompanha Moraes e vota para rejeitar recursos de Bolsonaro

OCDE vê avanço do Brasil nas áreas de energia limpa e inovação

CNH sem autoescola: o que falta para a medida entrar em vigor

Quais temas vão cair no primeiro dia do Enem 2025?

Mais na Exame

Tecnologia

Depois de 'prometer' a Trump, Zuckerberg anuncia investimento de US$ 600 bi nos EUA

Esporte

Relembre quando o campeão da F1 foi decidido no Brasil

Negócios

Bianca Sincerre: da jovem que transformou esforço em sucesso à vice-reitora da Saint Paul

Mundo

'Acordo de Paris não seria possível hoje', diz 'pai' do tratado