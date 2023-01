STF forma maioria para manter afastamento de Ibaneis Rocha e prisão de Torres

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afastado do cargo por 90 dias. O julgamento ocorre no plenário virtual. O colegiado também manteve a decisão de prisão do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante da PM do DF Fábio Augusto Vieira.

Moraes foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso. Por enquanto, não há nenhum voto contrário. No plenário virtual, cada ministro deposita o seu voto durante um determinado período de tempo. Neste julgamento, a sessão começou na madrugada desta quarta e vai até às 23h59.

A decisão foi tomada no domingo pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que Ibaneis teve uma "conduta dolosamente omissiva" por permitir a realização de manifestações golpistas em Brasília. Nesta quarta, Moraes manteve seu voto, e já foi acompanhado até aqui pelos ministros Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Por enquanto, não há nenhum voto contrário.