STF forma maioria para derrubar tese do marco temporal das terras indígenas

Em meio ao julgamento, o legislativo discute o tema. A Câmara dos Deputados aprovou em maio a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que fixa o marco temporal. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pautou o tema para a reunião de quarta-feira, mas adiou a votação da proposta em uma semana.

O que é marco temporal das terras indígenas?

Marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 1988. Ela se contrapõe à teoria do indigenato, segundo a qual o direito dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas é anterior à criação do Estado brasileiro, cabendo a este apenas demarcar e declarar os limites territoriais.