STF forma maioria para anular eleição de sete deputados eleitos em 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira para anular a eleição de sete deputados federais eleitos em 2022. O entendimento ocorre na discussão sobre as chamadas "sobras eleitorais".

No ano passado, o STF considerou inconstitucional uma mudança feita em 2021 nas regras das "sobras eleitorais". Entretanto, decidiu que esse entendimento não deveria ser aplicado na eleição de 2022, o que teria como consequência a alteração de parte dos deputados que foram eleitos.

Decisão sobre as "sobras eleitorais" e seus efeitos

Agora, contudo, os ministros analisam um recurso contra essa decisão, que pede para que o entendimento seja aplicado na eleição de 2022. Seis ministros já votaram nesse sentido.

No ano passado, já havia sido formada uma maioria quando o recurso começou a ser analisado no plenário virtual do STF. Entretanto, houve um pedido de destaque, o que levou à análise ser retomada no plenário físico.