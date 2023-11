SP terá transporte público gratuito nos dias de provas do Enem

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou nesta quinta-feira um decreto que determina a gratuidade no Metrô, nos trens e ônibus metropolitanos em todo o território paulista nos próximos dias 5 e 12, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023).

A medida valerá das 9h às 21h em cada dia e, apesar de ter sido anunciada em razão do Enem, se estenderá a qualquer pessoa que precise usar o transporte público nessa faixa horária. No decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do estado, o governo indicou que os operadores dos serviços no Metrô, nos trens e ônibus metropolitanos serão ressarcidos pelas perdas de receita decorrentes da gratuidade.

A prefeitura de São Paulo já havia anunciado nesta semana que o serviço de ônibus municipais terá catracas livres nos dias de provas, também das 9h às 21h. Tanto a administração municipal quanto a estadual informaram que irão monitorar o fluxo de passageiros nas datas do Enem para avaliar a necessidade de disponibilizar veículos adicionais para os candidatos.

Cartilha para o Enem 2023

