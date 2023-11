O que precisa levar para o Enem 2023? Saiba o que pode e o que não pode no dia da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro. A prova terá 180 questões objetivas e uma redação. No primeiro domingo, são 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas. No segundo dia, são 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) detalha algumas obrigações do estudante no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar no dia da prova. A EXAME listou os itens obrigatórios e os são proibidos para que os participantes não serem pegos de surpresa.

O que levar para o Enem 2023?

O estudante precisa levar uma caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente e um documento original com foto. O Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação impresso.

Qual caneta pode levar para o Enem?

O participante do Enem 2023 deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Pode levar lápis para o Enem?

Lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impresso não podem ser utilizados no dia da prova. Caso o estudante leve, será necessário colocar os itens dentro do porta-objetos fornecido pelo aplicador.

Pode levar comida para o Enem 2023?

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais do Inep.

Pode ir de chinelo no Enem?

O Inep não impõe nenhuma restrição sobre o calçado. O estudante pode usar o for mais confortável possível.

Apenas acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas, são proibidos no Enem 2023. A excessão são os itens religiosos, como a burca, véu, quipá.

O que é proibido levar no Enem?

É proibido levar armas e bebidas alcoólicas no dia da prova. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem ficar dentro do envelope porta-objetos desligados.

Quais são motivos de eliminação do Enem?

Será eliminado do Enem, a qualquer momento e sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei, o participante que:

Prestar, em qualquer documento e/ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata.

Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido.

Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas.

Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou o fiscal, a partir das 13h (horário de Brasília).

Utilizar, ou tentar utilizar, meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame.

Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame.

Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas.

Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.

Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas e/ou utilizar drogas ilícitas na sala de provas.

Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h (horário de Brasília), sem o acompanhamento de um fiscal.

Ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas.

Recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a:

- ter os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, vistoriados pelo coordenador;

- ser submetido à revista eletrônica;

- ser submetido à coleta de dado biométrico;

- ter seus objetos vistoriados eletronicamente; e

- ter seu lanche vistoriado pelo aplicador.

Não permitir que os materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado, sejam vistoriados pelo aplicador, exceto o cão-guia, o medidor de glicose e a bomba de insulina.

, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado, sejam vistoriados pelo aplicador, exceto o cão-guia, o medidor de glicose e a bomba de insulina. Não aguardar na sala de provas, das 13h às 13h30 (horário de Brasília), para procedimentos de segurança, exceto para a ida ao banheiro, acompanhado por um fiscal.

Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília) ou da autorização do aplicador.

Portar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas, Declaração de Comparecimento impressa, óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo, e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ®, gravadores, , mp3 e/ou similar, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova. Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos no art. 6º da Lei n.º 10.826, de 2003.

Recusar-se, injustificadamente, a realizar a identificação especial.

Não manter aparelhos eletrônicos desligados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva da sala de provas. Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.

Descumprir as orientações da equipe de aplicação e as regras contidas no edital, durante a realização do exame.

Realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do exame antes de autorizado o início das provas pelo aplicador.

Realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término do exame.

Não entregar ao aplicador, ao terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho.

Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto se deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

Recusar-se a entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas, no primeiro dia, e 5 horas de provas, no segundo dia, com exceção das salas com direito a tempo adicional.

Não cumprir as determinações do edital e do aplicador de sala.

