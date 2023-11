Como usar ônibus de graça em São Paulo para fazer o Enem?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 5, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

Neste ano, a Prefeitura da cidade de São Paulo fornecerá ônibus gratuitos para os estudantes que forem realizar a prova. Segundo o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em ambos os dias a gratuidade será das 9h às 21h e será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta, sem pagamento da tarifa.

"A São Paulo Transporte (SPTrans) irá monitorar a operação dos ônibus ao longo dos dois domingos e reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes", acrescenta o município. A cidade de Guarulhos e o estado do Pará também contará com ônibus gratuito nos dias das provas.

Como usar o ônibus de graça para a prova do Enem 2023?

Embora a medida seja pensada para os estudantes do Enem, as catracas ficarão livres em ambos os domingos de novembro para toda a população. Basta entrar no ônibus pela frente e descer por ela também, entre as 9h às 21h.

Guarulhos terá ônibus gratuito para o Enem?

A medida do ônibus gratuito também vale para a cidade de Guarulhos. Entre 9h e 13h e das 16h30 às 22h, as catracas estarão liberadas.

Pará liberará catraca de todos os ônibus do estado para o Enem

Além de São Paulo e Guarulhos, o governo do estado do Pará também providenciará gratuidade no transporte público para todos os 229.179 candidatos inscritos no estado. Para conseguir o benefício, é necessário mostrar o cartão de inscrição para o Enem ao motorista do ônibus.

Qual horário da prova do Enem 2023?

A prova será realizada em duas etapas, a primeira neste domingo, 5, e a segunda no próximo domingo, 12. A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.

Como ver o local de prova do Enem 2023? Passo a passo para acessar o cartão de inscrição

Para acessar o cartão de inscrição, o candidato deve acessar a página do participante por meio do login da plataforma Gov.br. Será necessário informar o CPF e a senha.

É possível trocar o local de prova do ENEM?

Não. O Inep informa que não é possível alterar o local de prova depois que o processo de inscrição tenha sido encerrado.

Quando é o Enem 2023? Veja o calendário completo

05 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

12 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

24 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2024: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O que vai cair no Enem?

Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio. É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.