SP tem recorde de calor nesta quarta, 2ª maior temperatura desde 1943

A temperatura máxima de 37,1 ºC registrada na estação do Mirante de Santana na tarde desta quarta-feira, 30, é a mais elevada do ano na cidade de São Paulo e a segunda maior desde o início das medições pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. A marca é também a maior já registrada em um mês de setembro no período.

Veja a lista dos recordes de temperatura na cidade de São Paulo:

37,8 ºC em 17 de outubro de 2014

37,1 ºC em 30 de setembro de 2020

37 ºC em 20 de janeiro de 1999

36,7 ºC em 19 de janeiro de 1999

36,7 ºC em 21 de janeiro de 1999