SP tem ocupação de UTIs abaixo de 80% pela primeira vez desde 7 de março

Pela primeira vez desde 7 de março, o Estado de São Paulo registrou neste sábado, 24, uma queda de 21,8% de novos óbitos em relação à semana anterior. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 79% e, na Grande São Paulo, é de 78,2%. O índice de ocupação dos leitos de terapia intensiva estava acima dos 80% desde o último dia 7 de março, período em que a gestão João Doria (PSDB) adotou medidas restritivas para frear o avanço do contágio.

Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, os dados fechados da semana epidemiológica mostram também redução de 15,7% no número de novos casos e de 6,8% de novas internações. Neste sábado, teve início nova fase de flexibilizações do plano estadual de combate à covid-19. Foram abertos restaurantes, salões de beleza academias, cinemas e teatros.

No total, já são no Estado 2.827.833 infecções e 92.548 óbitos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 16.271 casos e 875 mortes. São, no Estado, 22.739 pacientes internados, sendo 10.678 em unidades de terapia intensiva e 12.004 em enfermarias.