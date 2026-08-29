Spaten Fight Night 3: relembre a polêmica envolvendo Popó e Wanderlei Silva na edição anterior

A terceira edição do Spaten Fight Night acontece neste sábado, 29, quase um ano após o episódio de confusão generalizada que marcou a segunda edição do evento. A competição reúne nomes conhecidos dos esportes de combate e terá novas modalidades no card desta temporada.

A segunda edição do torneio teve como principal atração o confronto entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva, realizado em setembro de 2025. O combate terminou no quarto round após uma sequência de penalidades aplicadas contra Wanderlei Silva, com vitória declarada para Popó, tetracampeão mundial de boxe.

Após o anúncio oficial do resultado, integrantes das equipes dos dois atletas entraram no ringue e iniciaram uma briga envolvendo membros dos corners, equipes técnicas posicionadas ao lado do ringue.

Segundo Popó, o início da confusão ocorreu após Fabrício Werdum, que fazia parte da equipe de Wanderlei, entrar no ringue acompanhado do filho do atleta. O ex-campeão afirmou que reagiu após uma ação da equipe adversária.

Na ocasião, Popó declarou que Werdum teria iniciado o confronto dentro do ringue. O integrante da equipe de Wanderlei, por outro lado, afirmou que a reação ocorreu após provocações e uma aproximação do grupo rival.

Consequências após a confusão no evento

Poucas horas depois da briga, Fabrício Werdum publicou imagens do episódio e afirmou que a equipe de Popó havia iniciado o conflito. O lutador relatou que Wanderlei Silva precisou de atendimento médico após ser atingido durante a confusão.

Wanderlei Silva foi levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo, onde recebeu atendimento e passou por exames após sofrer uma fratura no nariz e um golpe na região da nuca.

Segundo a avaliação médica divulgada na época, o ex-campeão não apresentou lesões consideradas significativas na cabeça ou na coluna cervical.

Após o episódio, o Conselho Nacional de Boxe (CNB) suspendeu seis pessoas envolvidas na briga, incluindo Popó e Wanderlei Silva. Os dois atletas receberam suspensão de 180 dias.

Aposentadoria de Popó e reconciliação com Wanderlei Silva

Menos de um mês após o confronto, Popó e Wanderlei Silva apareceram juntos em uma campanha publicitária de uma rede de fast food e indicaram uma reconciliação pública.

Popó também anunciou sua aposentadoria dos ringues. O boxeador afirmou que a decisão ocorreu após o impacto causado pelos acontecimentos da luta contra Wanderlei.

“Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim passar pelo que passei em cima daquele ringue. Não pelo dinheiro, porque não preciso disso. Passar por aquela humilhação, de o cara subir e me agredir, foi uma das piores da minha vida. Hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, declarou o tetracampeão mundial de boxe.

Spaten Fight Night 3 terá novas modalidades

A terceira edição do Spaten Fight Night será realizada neste sábado, 29, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com início previsto para 19h30, no horário de Brasília.

O evento terá a inclusão de duas novas modalidades: judô e jiu-jitsu. As disputas contarão com atletas campeões olímpicos e mundiais.

A principal luta da noite seguirá no boxe. Maurício Shogun e Glover Teixeira, ex-lutadores de MMA, modalidade de artes marciais mistas, vão se enfrentar pela primeira vez.

Entre as atrações confirmadas estão as judocas Rafaela Silva e Bia Souza, campeãs olímpicas nos Jogos do Rio 2016 e Paris 2024, respectivamente.