Propaganda eleitoral dos presidenciáveis na TV começa hoje; veja as regras

A propaganda eleitoral em rede vai ao ar de segunda a sábado, com um sistema de rodízio entre os cargos em disputa.
Eleições 2026: veja o calendário do horário eleitoral gratuito (Caroline Pacheco/Famecos/PUCRS )
Colaboradora
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10h21.
Neste sábado, 29, os presidenciáveis estreiam no horário eleitoral gratuito. A programação começou na sexta-feira, 28, e vai ao ar diariamente até 1º de outubro, véspera da véspera do primeiro turno, levando partidos, federações e coligações a mais de 158 milhões de eleitores.
A propaganda é regulamentada pela Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também aprovou o plano de mídia com os horários de exibição, o tempo de cada partido e coligação, a ordem dos programas em rede e a distribuição das inserções ao longo do dia.
A propaganda eleitoral em rede vai ao ar de segunda a sábado, com um sistema de rodízio entre os cargos em disputa.
É veiculada às terças, quintas e sábados, por 12min30s
Às terças, quintas e sábados, por 12min30s.
Às segundas, quartas e sextas, por 7min.
Às segundas, quartas e sextas, por 9min.
Às segundas, quartas e sextas, por 9min.
Caso a disputa presidencial e as de governo estadual sejam decididas em segundo turno, novo período de propaganda começa em 9 de outubro e vai até 23 de outubro, com votação marcada para 25 de outubro.
De segunda a sábado, por 10min.
De segunda a sábado, por 10min.