Propaganda eleitoral dos presidenciáveis na TV começa hoje; veja as regras

Neste sábado, 29, os presidenciáveis estreiam no horário eleitoral gratuito. A programação começou na sexta-feira, 28, e vai ao ar diariamente até 1º de outubro, véspera da véspera do primeiro turno, levando partidos, federações e coligações a mais de 158 milhões de eleitores.

A propaganda é regulamentada pela Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também aprovou o plano de mídia com os horários de exibição, o tempo de cada partido e coligação, a ordem dos programas em rede e a distribuição das inserções ao longo do dia.

Calendário de estreia

Sexta-feira, 28: propagandas de candidatos ao Senado, a deputado estadual e a governador

Sábado, 29: início das campanhas de candidatos à Presidência da República e a deputado federal

Regras do 1º turno

A propaganda eleitoral em rede vai ao ar de segunda a sábado, com um sistema de rodízio entre os cargos em disputa.

Presidente

É veiculada às terças, quintas e sábados, por 12min30s

No rádio, das 7h às 7h12m30 e das 12h às 12h12m30;

Na TV, das 13h às 13h12m30 e das 20h30m às 20h42m30.

Deputado Federal

Às terças, quintas e sábados, por 12min30s.

No rádio, das 7h12m30 às 7h25 e das 12h12m30 às 12h25;

Na TV, das 13h12m30 às 13h25 e das 20h42m30 às 20h55.

Senador

Às segundas, quartas e sextas, por 7min.

No rádio, das 7h às 7h07 e das 12h às 12h07;

Na TV, das 13h às 13h07 e das 20h30m às 20h37.

Deputado Estadual

Às segundas, quartas e sextas, por 9min.

No rádio, das 7h07 às 7h16 e das 12h07 às 12h16;

Na TV, das 13h07 às 13h16 e das 20h37 às 20h46.

Governador

Às segundas, quartas e sextas, por 9min.

No rádio, das 7h16 às 7h25 e das 12h16 às 12h25;

Na TV, das 13h16 às 13h25 e das 20h46 às 20h55.

Regras do 2º turno

Caso a disputa presidencial e as de governo estadual sejam decididas em segundo turno, novo período de propaganda começa em 9 de outubro e vai até 23 de outubro, com votação marcada para 25 de outubro.

Presidente

De segunda a sábado, por 10min.

No rádio, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10;

Na TV, das 13h às 13h10 e das 20h30m às 20h40.

Governador

De segunda a sábado, por 10min.