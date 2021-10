SP empata com Mato Grosso do Sul no topo do ranking de vacinados

O estado de São Paulo atingiu neste sábado, 2, a mesma taxa de pessoas com vacinação completa que a do Mato Grosso do Sul. Agora ambos têm 57,85% da população com duas doses ou dose única contra covid-19. No Brasil como um todo, o índice chegou a 43,72% do total de habitantes, o que corresponde a 93.271.450 pessoas.

Enquanto isso, 147.317.233 moradores do País receberam ao menos uma dose de imunizantes anticovid, o equivalente a 69,06% do total. Proporcionalmente, São Paulo também lidera neste quesito, com 79,20% da população do Estado com imunização parcial.

Nas últimas 24 horas, o País registrou a aplicação de 1.064.598 doses de vacinas contra a covid-19. Foram administradas 277.764 primeiras doses, 715.936 segundas doses, 536 doses únicas e 70.396 terceiras doses. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Recentemente, ao menos dez estados relataram que estão enfrentando problemas para atualizar e divulgar estatísticas sobre a pandemia de covid-19. Os dados de vacinação, contudo, não foram afetados pela instabilidade na plataforma E-SUS Notifica, onde são registrados os testes positivos de infecção pelo novo coronavírus.