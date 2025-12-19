Brasil

Sóstenes e Jordy são alvos de operação da PF contra desvio de cotas

Agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 07h42.

Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 07h42.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 19, a "Operação Galho Fraco", com o objetivo de investigar desvios de recursos públicos provenientes de cotas parlamentares.

A EXAME apurou que, entre os alvos, estão os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ) são alvos da operação, que apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Sóstenes é líder do PL na Câmara dos deputados.

Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

A operação investiga o uso irregular de cotas parlamentares, com o envio de recursos para empresas de fachada.

Segundo investigadores, o esquema evoluiu para a lavagem de dinheiro, com assessores de ambos os deputados movimentando milhões de reais.

Informações inicias apontam que os investigadores encontraram dinheiro vivo durante a busca e apreensão nos endereços dos deputados.

