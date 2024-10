O ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos) lidera a disputa pela prefeitura de Palmas com 45,8% dos votos válidos, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5. Esta é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que será realizado neste domingo, 6 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na segunda posição, o Professor Junior Geo (PSDB) aparece com 30,4%, seguida pela deputada estadual Janad Valcari (PL) com 23,1% das intenções de voto. Lucia Viana (PSOL) tem 0,7%.

É a primeira vez que a capital tocantinense terá segundo turno. No último Censo do IBGE, Palmas ultrapassou o mínimo necessário para ter segundo turno, com 209 mil eleitores na cidade.

Pesquisa de votos válidos para prefeito de Palmas

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) : 45,8%

: 45,8% Professor Junior Geo (PSDB) : 30,4%

: 30,4% Janad Valcari (PL) : 23,1%

: 23,1% Lucia Viana (PSOL): 0,7%

A pesquisa AtlasIntel foi registrada no TSE como TO-01217/2024 e realizou 1.608 entrevistas entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada para prefeito de Curitiba

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) : 44,1%

: 44,1% Professor Junior Geo (PSDB) : 29,3%

: 29,3% Janad Valcari (PL) : 22,2%

: 22,2% Lucia Viana (PSOL) : 0,6%

: 0,6% Não sei : 2,1%

: 2,1% Voto branco/nulo: 1,6%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

O instituto não simulou cenários de segundo turno.