Escala 6x1 e segurança serão prioridades depois do Carnaval, diz Hugo Motta

Presidente da Câmara participou de painel no evento CEO Conference, do BTG Pactual

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, durante o evento Macro Day 2025 (Divulgação)

Rafael Balago
Repórter de internacional e economia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11h54.

Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 12h00.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira, 10, que as prioridades de votação na Casa para as próximas semanas são as PECs da Segurança Pública, da escala 6x1 e a aprovação do acordo UE-Mercosul, que precisa ter o aval do Brasil formalizado no Congresso.

"Devemos agora, após o Carnaval, retomar este tema [a PEC da Segurança]. Espero que, passando na Comissão Especial, possamos levar ao Plenário a pauta da segurança pública, uma pauta inadiável", afirmou Motta, durante painel do evento CEO Conference, realizado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

"A sociedade cobra e isso só será possível darmos essa resposta se tivermos a integração dos nossos sistemas de segurança, a capacidade de integrar os municípios, Estados com o Governo Federal, aumentando o financiamento, garantindo uma estratégia de investimento em inteligência, no monitoramento das fronteiras, no enfrentamento ao crime organizado, além de revisar o nosso sistema prisional, fortalecer e valorizar as nossas polícias", disse.

Sobre a PEC 6x1, Motta disse que a votação deverá ocorrer em três meses. "Quem sabe, já na semana seguinte ao Carnaval, teremos aí o relator escolhido, daremos o prazo para que a CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] possa discutir a admissibilidade", afirmou.

Acordo com UE

Motta listou também como prioridade a aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, assinado em janeiro, mas que ainda depende da ratificação no Poder Legislativo de todos os países envolvidos. O presidente explicou que o tema precisa ser aprovado primeiro pela Comissão do Mercosul, que une Câmara e Senado.

"É necessário que passe nesta comissão mista para que, depois, possamos levar ao Plenário. A expectativa é que, se não essa semana, na semana seguinte ao Carnaval, a comissão conclua essa análise e aí nós já levamos, na mesma semana, ao plenário da Câmara para que essa matéria possa tramitar rapidamente", disse.

"Sendo validada pela Câmara e pelo Senado, o Brasil já pode iniciar as tratativas com os países da Europa que irão abrir os mercados e com isso, vamos ter um avanço significativo nas relações do nosso agronegócio e tantos outros setores que irão se beneficiar com esse acordo comercial que é uma prioridade para o Brasil", afirmou.

Entre outros temas de destaque, Motta citou as pautas de combate ao feminicídio e do Redata, programa para facilitar investimentos em data centers.

