Real Time Big Data: Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026 testados pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 1º.

No primeiro cenário estimulado, Lula aparece com 38% das intenções de voto, contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na sequência, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) registram 6% cada. Romeu Zema (Novo) soma 4%, enquanto Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) aparecem com 3% cada.

Augusto Cury (Avante) marca 1%, mesmo percentual atribuído ao grupo de outros candidatos. Os votos nulos e brancos somam 3%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam responder.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Lula mantém vantagem de sete pontos sobre Flávio Bolsonaro no principal cenário estimulado do levantamento.

No segundo cenário estimulado, Lula mantém os mesmos 38% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro permanece com 31%.

A principal alteração em relação à primeira simulação é a substituição de Joaquim Barbosa por Aldo Rebelo (DC). Com a mudança, Aldo registra 1% das intenções de voto, enquanto Joaquim Barbosa havia alcançado 3% no cenário anterior.

Os demais candidatos apresentam desempenho semelhante ao observado na primeira simulação. Renan Santos e Ronaldo Caiado repetem 6% cada. Romeu Zema registra 5%, um ponto percentual acima do cenário anterior, enquanto Aécio Neves mantém 3%. Augusto Cury continua com 1%. Os votos nulos e brancos permanecem em 3%, enquanto o índice de indecisos sobe de 4% para 5%.

A nova rodada é a primeira do instituto realizada após a repercussão do caso Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento ocorreu mais de uma semana após a divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Lula lidera a espontânea com 33%

A pesquisa também mediu as intenções de voto espontâneas, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Nesse cenário, Lula registra 33% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 25%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, aparece com 2%, mesmo percentual de Renan Santos e Ronaldo Caiado. Romeu Zema soma 1%. Os eleitores que declaram voto branco, nulo ou em nenhum candidato representam 14%, enquanto 21% afirmam não saber em quem votar.

O cenário espontâneo mostra Lula oito pontos à frente de Flávio Bolsonaro e um índice de indecisos superior a um quinto do eleitorado entrevistado.

Lula mais forte entre mulheres, baixa renda e idosos

Os dados demográficos da pesquisa indicam que Lula mantém desempenho mais forte entre mulheres, eleitores de menor renda e pessoas com 60 anos ou mais.

Entre as mulheres, o presidente registra 41% das intenções de voto no primeiro cenário estimulado, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, a disputa aparece mais equilibrada, com 34% para Lula e 33% para o senador do PL.

O desempenho do petista também cresce conforme aumenta a idade do eleitor. Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, Lula soma 42%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 25%.

Já entre os jovens de 16 a 34 anos, a disputa aparece praticamente empatada. Lula alcança 35% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro.

O recorte por renda mostra a maior vantagem do presidente entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos. Nesse grupo, Lula registra 45%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 28%.

Entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos, os dois aparecem empatados com 35% das intenções de voto.

Na faixa de renda superior a cinco salários mínimos, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro lidera numericamente com 33%, contra 28% de Lula. Renan Santos e Ronaldo Caiado também apresentam desempenho mais expressivo nesse segmento, com 11% e 10%, respectivamente.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional nos dias 29 e 30 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-05864/2026.