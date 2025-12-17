Silvio Santos é homenageado com nome em rodovia de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta quarta-feira, 17, o projeto de lei que altera o nome de um trecho da Rodovia Anhanguera em homenagem ao apresentador Silvio Santos.

Com a mudança, o segmento entre os quilômetros 10 e 56 — que liga a capital paulista ao município de Jundiaí — passa a se chamar Rodovia Comunicador Silvio Santos.

O projeto foi protocolado em 20 de agosto do ano passado, três dias após a morte do apresentador. Na justificativa, a deputada Dani Alonso (PL), autora da proposta, destacou que o trecho escolhido fica nas proximidades do Centro de Televisão Anhanguera (CDT), complexo de estúdios do SBT, em Osasco.

A homenagem reconhece a trajetória do comunicador como um dos maiores nomes da televisão brasileira e sua forte ligação com o Estado de São Paulo, onde construiu grande parte de sua carreira e legado no setor de comunicação.