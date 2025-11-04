Silvalândias do Brasil: veja as cidades com mais pessoas de mesmo sobrenome

Existem no Brasil mais de 10 cidades em que a maioria absoluta da população tem o sobrenome Silva e outras 10 em que o sobrenome Santos também corresponde a mais da metade das pessoas. As "Silvalândias" foram divulgadas nesta terça-feira, 4, pelo IBGE no site Nomes do Brasil.

Ao todo, existem 34 milhões de pessoas com o sobrenome Silva e 21 milhões de Santos no Brasil. Juntos, eles correspondem a mais de 27% da população do país. Ou seja, quase um terço dos brasileiros tem "Silva", "Santos" ou os dois juntos no sobrenome.

Se Silvas e Santos morassem todos em um único estado, ele seria o mais populoso do Brasil com 55 milhões de habitantes. O número é maior que os 46 milhões do estado de São Paulo. Superaria até mesmo a população do Nordeste inteiro, que é aproximadamente 54,6 milhões.

Silvalândias

Com 34 milhões de Silvas no Brasil, eles superam a soma das populações das oito maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Todas juntas, essas metrópoles têm 33,3 milhões de pessoas vivendo nelas.

Além dos números, um dado curioso foi revelado pelo Censo de 2022: pelo menos 10 cidades têm mais de 50% da população com o sobrenome Silva.

Em termos estatísticos, se uma pessoa encontrar um desconhecido nessas cidades e chutar que o sobrenome dele é Silva, é mais provável ela estar certa do que errada. Confira a lista das Silvalândias abaixo:

Top 10 Municípios (por % da população) 1º Belém de Maria (PE) 63,90% 2º Cortês (PE) 62,80% 3º Campestre (AL) 62,34% 4º Novo Lino (AL) 61,38% 5º Maraial (PE) 61,24% 6º São Benedito do Sul (PE) 60,67% 7º Agrestina (PE) 59,09% 8º Água Preta (PE) 59,08% 9º São Joaquim do Monte (PE) 58,74% 10º São José da Laje (AL) 58,66%

As Silvalândias estão todas em Pernambuco ou Alagoas, o que pode ser visto no mapa abaixo, que mostra a concentração de Silvas por município no Brasil. Os pontos mais escuros são os municípios mais concentrados, que, nesse caso, estão no agreste pernambucano e alagoano.

Silvalândias: as cidades com maior porcentagem de Silvas no Brasil se concentram em Alagoas e Pernambuco (IBGE/Reprodução)

Derivado do latim, Silva significa “selva” ou “floresta”. É classificado como toponímico, ou seja, sua origem está ligada a um lugar geográfico específico. No caso de Silva, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação.

O sobrenome já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica.

Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala.

Santoslândias

Da mesma forma que as cidades de maioria Silva, há pelo menos 10 cidades com maioria da população de sobrenome Santos. Porém, a concentração é ainda mais aguda nas Santoslândias. Divina Pastora (SE) tem mais de 65% da população com o sobrenome Santos, ou seja, ao encontrar um desconhecido na rua, a chance dele não ter esse sobrenome é uma em 2,8.

Top 10 Municípios (por % da população) 1º Divina Pastora (SE) 65,44% 2º Pacatuba (SE) 64,64% 3º General Maynard (SE) 63,94% 4º Cumbe (SE) 63,62% 5º Brejo Grande (SE) 61,42% 6º Pirambu (SE) 61,05% 7º Feira Nova (SE) 60,13% 8º Capela (SE) 59,08% 9º Piaçabuçu (AL) 58,93% 10º Riachuelo (SE) 58,64%

Há quase 500 anos, existe a cidade de Santos no litoral de São Paulo, que, ironicamente, tem apenas 10,48% da população com o sobrenome homônimo ao município. As Santoslândias se concentram na faixa litorânea que liga Sergipe, Alagoas e o norte da Bahia.

Santoslândias: concentradas no litoral do Sergipe e Bahia (IBGE/Reprodução)

O sobrenome Santos tem origem portuguesa, espanhola e religiosa. Ele surgiu como abreviação de “Todos os Santos” e era atribuído às pessoas que nasciam em 1º de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos.

Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo.