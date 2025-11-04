Silvalândias do Brasil: veja as cidades com mais pessoas de mesmo sobrenome

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18h03.
Existem no Brasil mais de 10 cidades em que a maioria absoluta da população tem o sobrenome Silva e outras 10 em que o sobrenome Santos também corresponde a mais da metade das pessoas. As "Silvalândias" foram divulgadas nesta terça-feira, 4, pelo IBGE no site Nomes do Brasil.
Ao todo, existem 34 milhões de pessoas com o sobrenome Silva e 21 milhões de Santos no Brasil. Juntos, eles correspondem a mais de 27% da população do país. Ou seja, quase um terço dos brasileiros tem "Silva", "Santos" ou os dois juntos no sobrenome.
Se Silvas e Santos morassem todos em um único estado, ele seria o mais populoso do Brasil com 55 milhões de habitantes. O número é maior que os 46 milhões do estado de São Paulo. Superaria até mesmo a população do Nordeste inteiro, que é aproximadamente 54,6 milhões.
Com 34 milhões de Silvas no Brasil, eles superam a soma das populações das oito maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Todas juntas, essas metrópoles têm 33,3 milhões de pessoas vivendo nelas.
Além dos números, um dado curioso foi revelado pelo Censo de 2022: pelo menos 10 cidades têm mais de 50% da população com o sobrenome Silva.
Em termos estatísticos, se uma pessoa encontrar um desconhecido nessas cidades e chutar que o sobrenome dele é Silva, é mais provável ela estar certa do que errada. Confira a lista das Silvalândias abaixo:
|Top 10 Municípios
|(por % da população)
|1º
|Belém de Maria (PE)
|63,90%
|2º
|Cortês (PE)
|62,80%
|3º
|Campestre (AL)
|62,34%
|4º
|Novo Lino (AL)
|61,38%
|5º
|Maraial (PE)
|61,24%
|6º
|São Benedito do Sul (PE)
|60,67%
|7º
|Agrestina (PE)
|59,09%
|8º
|Água Preta (PE)
|59,08%
|9º
|São Joaquim do Monte (PE)
|58,74%
|10º
|São José da Laje (AL)
|58,66%
As Silvalândias estão todas em Pernambuco ou Alagoas, o que pode ser visto no mapa abaixo, que mostra a concentração de Silvas por município no Brasil. Os pontos mais escuros são os municípios mais concentrados, que, nesse caso, estão no agreste pernambucano e alagoano.
Derivado do latim, Silva significa “selva” ou “floresta”. É classificado como toponímico, ou seja, sua origem está ligada a um lugar geográfico específico. No caso de Silva, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação.
O sobrenome já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica.
Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala.
Da mesma forma que as cidades de maioria Silva, há pelo menos 10 cidades com maioria da população de sobrenome Santos. Porém, a concentração é ainda mais aguda nas Santoslândias. Divina Pastora (SE) tem mais de 65% da população com o sobrenome Santos, ou seja, ao encontrar um desconhecido na rua, a chance dele não ter esse sobrenome é uma em 2,8.
|Top 10 Municípios
|(por % da população)
|1º
|Divina Pastora (SE)
|65,44%
|2º
|Pacatuba (SE)
|64,64%
|3º
|General Maynard (SE)
|63,94%
|4º
|Cumbe (SE)
|63,62%
|5º
|Brejo Grande (SE)
|61,42%
|6º
|Pirambu (SE)
|61,05%
|7º
|Feira Nova (SE)
|60,13%
|8º
|Capela (SE)
|59,08%
|9º
|Piaçabuçu (AL)
|58,93%
|10º
|Riachuelo (SE)
|58,64%
Há quase 500 anos, existe a cidade de Santos no litoral de São Paulo, que, ironicamente, tem apenas 10,48% da população com o sobrenome homônimo ao município. As Santoslândias se concentram na faixa litorânea que liga Sergipe, Alagoas e o norte da Bahia.
O sobrenome Santos tem origem portuguesa, espanhola e religiosa. Ele surgiu como abreviação de “Todos os Santos” e era atribuído às pessoas que nasciam em 1º de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos.
Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo.