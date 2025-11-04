Brasil

Silvalândias do Brasil: veja as cidades com mais pessoas de mesmo sobrenome

Os dois sobrenomes mais comuns do Brasil, Silva e Santos, correspondem a mais da metade da população de pelo menos 10 cidades cada; confira quais

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18h03.

Existem no Brasil mais de 10 cidades em que a maioria absoluta da população tem o sobrenome Silva e outras 10 em que o sobrenome Santos também corresponde a mais da metade das pessoas. As "Silvalândias" foram divulgadas nesta terça-feira, 4, pelo IBGE no site Nomes do Brasil.

Ao todo, existem 34 milhões de pessoas com o sobrenome Silva e 21 milhões de Santos no Brasil. Juntos, eles correspondem a mais de 27% da população do país. Ou seja, quase um terço dos brasileiros tem "Silva", "Santos" ou os dois juntos no sobrenome.

Se Silvas e Santos morassem todos em um único estado, ele seria o mais populoso do Brasil com 55 milhões de habitantes. O número é maior que os 46 milhões do estado de São Paulo. Superaria até mesmo a população do Nordeste inteiro, que é aproximadamente 54,6 milhões.

Silvalândias

Com 34 milhões de Silvas no Brasil, eles superam a soma das populações das oito maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Todas juntas, essas metrópoles têm 33,3 milhões de pessoas vivendo nelas.

Além dos números, um dado curioso foi revelado pelo Censo de 2022: pelo menos 10 cidades têm mais de 50% da população com o sobrenome Silva.

Em termos estatísticos, se uma pessoa encontrar um desconhecido nessas cidades e chutar que o sobrenome dele é Silva, é mais provável ela estar certa do que errada. Confira a lista das Silvalândias abaixo:

Top 10 Municípios
(por % da população)
Belém de Maria (PE)63,90%
Cortês (PE)62,80%
Campestre (AL)62,34%
Novo Lino (AL)61,38%
Maraial (PE)61,24%
São Benedito do Sul (PE)60,67%
Agrestina (PE)59,09%
Água Preta (PE)59,08%
São Joaquim do Monte (PE)58,74%
10ºSão José da Laje (AL)58,66%

As Silvalândias estão todas em Pernambuco ou Alagoas, o que pode ser visto no mapa abaixo, que mostra a concentração de Silvas por município no Brasil. Os pontos mais escuros são os municípios mais concentrados, que, nesse caso, estão no agreste pernambucano e alagoano.

Silvalândias: as cidades com maior porcentagem de Silvas no Brasil se concentram em Alagoas e Pernambuco  (IBGE/Reprodução)

Derivado do latim, Silva significa “selva” ou “floresta”. É classificado como toponímico, ou seja, sua origem está ligada a um lugar geográfico específico. No caso de Silva, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação.

O sobrenome já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica.

Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala.

Santoslândias

Da mesma forma que as cidades de maioria Silva, há pelo menos 10 cidades com maioria da população de sobrenome Santos. Porém, a concentração é ainda mais aguda nas Santoslândias. Divina Pastora (SE) tem mais de 65% da população com o sobrenome Santos, ou seja, ao encontrar um desconhecido na rua, a chance dele não ter esse sobrenome é uma em 2,8.

Top 10 Municípios
(por % da população)
Divina Pastora (SE)65,44%
Pacatuba (SE)64,64%
General Maynard (SE)63,94%
Cumbe (SE)63,62%
Brejo Grande (SE)61,42%
Pirambu (SE)61,05%
Feira Nova (SE)60,13%
Capela (SE)59,08%
Piaçabuçu (AL)58,93%
10ºRiachuelo (SE)58,64%

Há quase 500 anos, existe a cidade de Santos no litoral de São Paulo, que, ironicamente, tem apenas 10,48% da população com o sobrenome homônimo ao município. As Santoslândias se concentram na faixa litorânea que liga Sergipe, Alagoas e o norte da Bahia.

Santoslândias: concentradas no litoral do Sergipe e Bahia (IBGE/Reprodução)

O sobrenome Santos tem origem portuguesa, espanhola e religiosa. Ele surgiu como abreviação de “Todos os Santos” e era atribuído às pessoas que nasciam em 1º de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos.

Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo.

