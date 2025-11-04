Brasil

Um país de Marias e Josés: os nomes mais populares do Brasil

O IBGE divulgou nesta terça-feira, 4, a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12h12.

Maria e José mantiveram a hegemonia e são os nomes mais populares do Brasil, segundo dados do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Hoje, há mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil. 

Segundo os dados, existem 12,2 milhões de mulheres que chamam Maria, cerca de 6,05% da população, e 5 milhões de homens que chamam José, 2,54%.

Outros nomes que completam o topo do ranking é Ana, com 3,9 milhões de pessoas com esse nome, João, com 3,4 milhões, e Antonio, com 2,2 milhões de pessoas com esse nome.

Entre as curiosidades, em Morrinhos (CE) e Bela Cruz (CE), a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria (22,30% e 22,21% do total da população das respectivas cidades).

Na cidade de Santana do Acaraú (CE), a cada 10 pessoas, 1 se chama Ana (equivalendo a 10,41% do total da população). Já em Buriti dos Montes (PI), essa proporção ocorre com o nome Antonio (equivalendo a 10,06% do total da população).

No site Nomes do Brasil, é possível navegar e conferir o ranking completo. 

Os nomes femininos mais populares do Brasil

Maria12.224.470 
Ana3.929.951
Francisca661.582
Julia646.239
Antonia552.951
Juliana536.687
Adriana533.801
Fernanda520.705
Marcia520.013
10ºPatricia499.140

Os nomes masculinos mais populares do Brasil

José5.141.822 
João3.410.873
António2.231.019
francisco1.659.196
Pedro1.613.671
Carlos1.468.116
Lucas1.332.182
Luiz1.328.252
Paulo1.326.222
10ºGabriel1.211.227

Gael e Helena em crescimento

O levantamento mostra que as tendências de nomes que entram e saem de moda ao longo do tempo, bem como aqueles que aparecem de maneira mais constante.

Cruzando os gráficos de incidência, é possível ver o declínio do uso de alguns nomes ao longo das décadas, que se refletem também nas idades medianas, a exemplo de Osvaldo e Terezinha (62 e 66 anos), assim como a ascensão dos nomes “mais recentes” – que possuem idades medianas bem mais baixa, como Gael e Helena (1 e 8 anos, respectivamente).

Silva é o sobrenome mais popular

Entre os sobrenomes, Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população, 34 milhões de pessoas. 

Na sequência, Santos aparece como o segundo mais popular, com 21,3 milhões de pessoas com esse sobrenome. Oliveira, Souza e Pereira completam o topo do ranking.

Entre as curiosidades, 43,38% da população de Sergipe possui "Santos" no registro. Já em Alagoas e Pernambuco, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking, está presente em mais de um terço dos registros das populações de ambos os estados (35,75% e 34,23%, respectivamente).

Silva34.030.104 
Santos21.367.475
Oliveira11.708.947
Souza9.197.158
Pereira6.888.212
Ferreira6.226.228
Lima6.094.630
Alves5.756.825
Rodrigues5.428.540
10ºCosta4.861.083
