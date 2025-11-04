Um país de Marias e Josés: os nomes mais populares do Brasil

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12h12.
Maria e José mantiveram a hegemonia e são os nomes mais populares do Brasil, segundo dados do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hoje, há mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil.
Segundo os dados, existem 12,2 milhões de mulheres que chamam Maria, cerca de 6,05% da população, e 5 milhões de homens que chamam José, 2,54%.
Outros nomes que completam o topo do ranking é Ana, com 3,9 milhões de pessoas com esse nome, João, com 3,4 milhões, e Antonio, com 2,2 milhões de pessoas com esse nome.
Entre as curiosidades, em Morrinhos (CE) e Bela Cruz (CE), a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria (22,30% e 22,21% do total da população das respectivas cidades).
Na cidade de Santana do Acaraú (CE), a cada 10 pessoas, 1 se chama Ana (equivalendo a 10,41% do total da população). Já em Buriti dos Montes (PI), essa proporção ocorre com o nome Antonio (equivalendo a 10,06% do total da população).
No site Nomes do Brasil, é possível navegar e conferir o ranking completo.
|1º
|Maria
|12.224.470
|2º
|Ana
|3.929.951
|3º
|Francisca
|661.582
|4º
|Julia
|646.239
|5º
|Antonia
|552.951
|6º
|Juliana
|536.687
|7º
|Adriana
|533.801
|8º
|Fernanda
|520.705
|9º
|Marcia
|520.013
|10º
|Patricia
|499.140
|1º
|José
|5.141.822
|2º
|João
|3.410.873
|3º
|António
|2.231.019
|4º
|francisco
|1.659.196
|5º
|Pedro
|1.613.671
|6º
|Carlos
|1.468.116
|7º
|Lucas
|1.332.182
|8º
|Luiz
|1.328.252
|9º
|Paulo
|1.326.222
|10º
|Gabriel
|1.211.227
O levantamento mostra que as tendências de nomes que entram e saem de moda ao longo do tempo, bem como aqueles que aparecem de maneira mais constante.
Cruzando os gráficos de incidência, é possível ver o declínio do uso de alguns nomes ao longo das décadas, que se refletem também nas idades medianas, a exemplo de Osvaldo e Terezinha (62 e 66 anos), assim como a ascensão dos nomes “mais recentes” – que possuem idades medianas bem mais baixa, como Gael e Helena (1 e 8 anos, respectivamente).
Entre os sobrenomes, Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população, 34 milhões de pessoas.
Na sequência, Santos aparece como o segundo mais popular, com 21,3 milhões de pessoas com esse sobrenome. Oliveira, Souza e Pereira completam o topo do ranking.
Entre as curiosidades, 43,38% da população de Sergipe possui "Santos" no registro. Já em Alagoas e Pernambuco, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking, está presente em mais de um terço dos registros das populações de ambos os estados (35,75% e 34,23%, respectivamente).
|1º
|Silva
|34.030.104
|2º
|Santos
|21.367.475
|3º
|Oliveira
|11.708.947
|4º
|Souza
|9.197.158
|5º
|Pereira
|6.888.212
|6º
|Ferreira
|6.226.228
|7º
|Lima
|6.094.630
|8º
|Alves
|5.756.825
|9º
|Rodrigues
|5.428.540
|10º
|Costa
|4.861.083