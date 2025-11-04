Um país de Marias e Josés: os nomes mais populares do Brasil

Maria e José mantiveram a hegemonia e são os nomes mais populares do Brasil, segundo dados do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Hoje, há mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil.

Segundo os dados, existem 12,2 milhões de mulheres que chamam Maria, cerca de 6,05% da população, e 5 milhões de homens que chamam José, 2,54%.

Outros nomes que completam o topo do ranking é Ana, com 3,9 milhões de pessoas com esse nome, João, com 3,4 milhões, e Antonio, com 2,2 milhões de pessoas com esse nome.

Entre as curiosidades, em Morrinhos (CE) e Bela Cruz (CE), a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria (22,30% e 22,21% do total da população das respectivas cidades).

Na cidade de Santana do Acaraú (CE), a cada 10 pessoas, 1 se chama Ana (equivalendo a 10,41% do total da população). Já em Buriti dos Montes (PI), essa proporção ocorre com o nome Antonio (equivalendo a 10,06% do total da população).

No site Nomes do Brasil, é possível navegar e conferir o ranking completo.

Os nomes femininos mais populares do Brasil

1º Maria 12.224.470 2º Ana 3.929.951 3º Francisca 661.582 4º Julia 646.239 5º Antonia 552.951 6º Juliana 536.687 7º Adriana 533.801 8º Fernanda 520.705 9º Marcia 520.013 10º Patricia 499.140

Os nomes masculinos mais populares do Brasil

1º José 5.141.822 2º João 3.410.873 3º António 2.231.019 4º francisco 1.659.196 5º Pedro 1.613.671 6º Carlos 1.468.116 7º Lucas 1.332.182 8º Luiz 1.328.252 9º Paulo 1.326.222 10º Gabriel 1.211.227

Gael e Helena em crescimento

O levantamento mostra que as tendências de nomes que entram e saem de moda ao longo do tempo, bem como aqueles que aparecem de maneira mais constante.

Cruzando os gráficos de incidência, é possível ver o declínio do uso de alguns nomes ao longo das décadas, que se refletem também nas idades medianas, a exemplo de Osvaldo e Terezinha (62 e 66 anos), assim como a ascensão dos nomes “mais recentes” – que possuem idades medianas bem mais baixa, como Gael e Helena (1 e 8 anos, respectivamente).

Silva é o sobrenome mais popular

Entre os sobrenomes, Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população, 34 milhões de pessoas.

Na sequência, Santos aparece como o segundo mais popular, com 21,3 milhões de pessoas com esse sobrenome. Oliveira, Souza e Pereira completam o topo do ranking.

Entre as curiosidades, 43,38% da população de Sergipe possui "Santos" no registro. Já em Alagoas e Pernambuco, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking, está presente em mais de um terço dos registros das populações de ambos os estados (35,75% e 34,23%, respectivamente).