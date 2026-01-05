Serra de SC registra geada e mínima de 0,9°C nesta segunda-feira

A Serra de Santa Catarina registrou a segunda geada consecutiva de 2026 na madrugada desta segunda-feira, 5. Enquanto grande parte do Brasil lida com o calor intenso do verão, a região no sul do país enfrenta um fenômeno raro para o mês de janeiro, com temperaturas próximas de 0°C.

O episódio mais intenso aconteceu em São Joaquim, onde os termômetros marcaram 0,9°C, segundo dados da Prefeitura Municipal e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essa é a segunda menor temperatura já registrada na Serra Catarinense no primeiro mês de um ano, ficando atrás apenas do recorde de -1,0°C, registrado em Urupema em 11 de janeiro de 1994, segundo dados da Climaterra e de órgãos oficiais.

A geada cobriu áreas do Vale dos Caminhos da Neve, transformando a paisagem em um cenário típico de inverno e fora do padrão para esta época, desde o início dos anos 2000. As mínimas registradas em outros municípios da serra reforçam o caráter incomum do evento: Urubici marcou 1,5°C (PWS), Bom Jardim da Serra chegou a 3,5°C (Epagri) e Urupema registrou 3,9°C (Epagri).

O que explica a geada durante o verão?

Meteorologistas apontam que a atuação do fenômeno La Niña tem favorecido a incursão de massas de ar polar no Sul do Brasil. Segundo especialistas, a combinação entre essa massa de ar frio, ar seco, céu limpo e ausência de ventos permitiu forte perda de calor durante a madrugada, provocando o resfriamento acentuado da superfície e a formação de gelo sobre a vegetação.