Inverno em SC: frio, aventura e gastronomia atraem turistas do mundo todo

Santa Catarina tem se consolidado como o destino preferido de turistas que desejam vivenciar uma típica experiência de inverno. A cada ano, a temporada de baixas temperaturas ganha mais destaque, reunindo clima frio, belas paisagens, atividades diversas e uma infraestrutura completa para receber visitantes de todo o país e do mundo.

Foi na Serra Catarinense, inclusive, que o Brasil registrou, no último dia 29, o primeiro episódio de neve de 2025. O fenômeno foi observado em cidades como Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, reforçando o apelo turístico da região durante o inverno.

Para aproveitar esse potencial, o governo de Santa Catarina criou, há alguns anos, o projeto Estação Inverno, que posiciona o estado como referência em turismo na estação mais fria do ano. O programa investe no desenvolvimento da infraestrutura local para garantir uma experiência de qualidade e segurança aos turistas, cujo número cresce a cada temporada.

Esse cuidado com a segurança, aliás, é um dos grandes diferenciais do estado: Santa Catarina foi considerado o mais seguro do Brasil, segundo o ranking do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2024. O índice utiliza uma métrica internacional que avalia a taxa de homicídios por 100 mil habitantes.

Toda essa conjuntura tem trazido resultados positivos. Segundo pesquisa da Fecomércio SC, os meses de julho e agosto de 2023 registraram crescimento expressivo nos gastos dos turistas: aumento de 17% em hospedagem e alimentação, e de 14% em lazer, em comparação com a média histórica.

Para 2025, a expectativa é de que cerca de 1 milhão de visitantes circulem por diferentes cidades catarinenses durante o inverno.

Paisagens congeladas

Das sete cidades mais frias do Brasil, cinco estão em Santa Catarina. Durante o inverno, a paisagem de lugares como São Joaquim, com mais de 1.300 metros de altitude, se transforma completamente, atraindo milhares de turistas que desejam ver a neve — um fenômeno raro no país. As paisagens congeladas ganham destaque, com vinhedos brancos e temperaturas que chegam a ficar negativas.

As paisagens congeladas ganham destaque, com vinhedos brancos e temperaturas que chegam a ficar negativas. (Carina Furlanetto/Shutterstock)

Urupema compete com São Joaquim pelo título de “capital do frio”. Na cidade, as temperaturas podem cair até -8°C e os visitantes se encantam com fenômenos únicos, como a cascata congelada. Já o mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, impressiona com vistas de tirar o fôlego, geadas intensas e neblina cobrindo as curvas da estrada.

O frio chega à serra catarinense: foi no estado que o Brasil registrou o primeiro episódio de neve de 2025 (BY BRAZIL/Shutterstock)

Para os aventureiros, os cânions dos Aparados da Serra, no extremo sul do estado, experiências como trilhas, cavalgadas, voos de balão e outras atividades de ecoturismo proporcionam aventura com segurança em meio a araucárias centenárias.

Os passeios partem de municípios como Praia Grande e Jacinto Machado e são perfeitos para quem busca adrenalina sem abrir mão do conforto.

Já para quem prefere relaxar, as águas termais são uma alternativa encantadora. As cidades de Piratuba, Itá, Águas Mornas e Tubarão oferecem estrutura completa com piscinas aquecidas naturalmente, spas e hospedagens preparadas para dias frios. É o refúgio ideal para aquecer o corpo enquanto se aprecia a beleza da paisagem.

Os atrativos da região têm chamado a atenção não só do público brasileiro. A presença de turistas vindos dos Estados Unidos tem aumentado durante o inverno catarinense – atualmente, o país é o quarto maior grupo de turistas estrangeiros em Santa Catarina. Além disso, com novas rotas aéreas que ligam Florianópolis à Europa e à América Central, o número de turistas estrangeiros no estado cresceu 71% em 2024, somando quase meio milhão de visitantes.

Vinhos e gastronomia para todos os gostos

Bons vinhos: região também se destaca pelas vinícolas, muitas delas abertas à visitação (GOV Santa Catarina/Divulgação)

Para além das paisagens, o inverno de Santa Catarina oferece uma diversidade de experiências para todos os gostos, com destaque para os amantes de vinho e uma boa culinária. Também em São Joaquim, as vinícolas de altitude atraem enoturistas para degustações, passeios entre os vinhedos e visitas técnicas.

Estado também oferece ótimas opções gastronômicas (@cameraflyfilmes/Divulgação)

Ao todo, a serra abriga cerca de 30 vinícolas que produzem vinhos de altitude premiados nacional e internacionalmente. Além disso, frutas nativas, queijos artesanais, mel e o raro cogumelo porcini — encontrado apenas entre os meses de maio e julho — enriquecem a culinária regional com sofisticação e identidade.

O pinhão, símbolo da estação, é mais do que um ingrediente: é motivo de festa. Em Lages, a Festa Nacional do Pinhão chega à sua 35ª edição em 2025, reunindo pratos típicos, cultura local e shows musicais entre os dias 6 e 22 de junho. Uma celebração que aquece os corações e enche a cidade de visitantes.

Para completar, os cafés coloniais espalhados pelas cidades serranas oferecem momentos de aconchego e sabor. Tortas caseiras, pães variados, geleias e bebidas quentes tornam o passeio perfeito para famílias, casais ou amigos. A cada parada, uma experiência gastronômica diferente e carregada de muita tradição regional.

Com tantos diferenciais, é fácil entender que o turismo crescente no inverno de Santa Catarina não está atrelado apenas ao frio. O estado oferece um inverno com identidade própria, que combina natureza, cultura, gastronomia e aventura como nenhum outro destino no Brasil.