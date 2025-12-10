Brasil

Senador pede adiamento, e PL de impeachment do STF deve ficar para 2026

A votação do projeto, que é uma resposta à decisão de Gilmar Mendes, estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira na CCJ do Senado

Relator do PL do impeachment, Weverton Rocha - Foto: Ciete Silvério (Esfera Brasil/Divulgação)

Matheus Teixeira
Reporter

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h10.

O relator do projeto que define novas regras para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), senador Weverton Rocha (PDT-MA), pediu mais tempo para apresentar seu parecer e a votação da matéria deve ficar para 2026.  

A análise da proposta estava marcada para esta quarta-feira, 10, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O projeto é uma resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes que restringiu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a legitimidade para pedir a deposição de integrante do Supremo.

O magistrado também determinou que o impedimento de magistrados da corte só pode ocorrer com apoio de dois terços do Senado (54 votos) em vez da maioria simples da Casa (41 votos). 

A decisão irritou senadores, que queriam dar uma resposta rápida ao STF. No entanto, o relator indicou que prefere deixar o tema para o próximo ano.

"Queria pedir a compreensão, foi sugerida uma sessão de debates, para que, na volta do recesso, volte para a CCJ e em seguida vote. Sair dessa questão de discutir lei por causa de liminar. Não dando motivo para dizerem que fizemos de afogadilho, para atender governo A ou B", afirmou.

Nova lei para todas autoridades

Weverton disse que o projeto não tratará apenas de integrantes do Supremo e definirá novas regras também para impeachment de presidente da República, vice, ministros de Estado, procurador-geral da República, integrantes das Forças Armadas, juízes, governadores e prefeitos.

O senador é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e próximo de ministros do STF. A tendência é que apresente um relatório que mantenha a ampliação do mínimo de votos necessários para impeachment de ministros do Supremo. Entretanto, o relatório deve enfrentar resistência da oposição.

O projeto em discussão foi apresentado em 2023 quando o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autor da proposta, era presidente da Casa. O texto foi construído por uma comissão de juristas que foi presidida pelo então ministro do STF e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Weverton afirmou que procurou líderes partidários para ouvir sugestões e que, parte delas, deve ser acolhida. "O papel do relator é esse: juntar o máximo possível de opiniões convergentes para a gente poder oferecer um texto que represente o sentimento da Casa. E o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, me deu várias contribuições e, mesmo não concordando, eu preciso respeitá-las", disse.

