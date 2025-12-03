Gilmar determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou nesta quarta-feira, 3, que a apresentação da denúncia para abertura de impeachment contra ministros da Corte deve ser atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República.

“O Chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal (CF, art. 127, caput) da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar, sob a perspectiva estritamente jurídica, a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment”, afirmou na decisão.

Na decisão monocrática, Gilmar suspedeu diversos artigos da Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950) relativos ao afastamento de ministros do STF. A decisão será levada a referendo do Plenário do STF.

Mais informações em instantes.