Senador Flávio Bolsonaro anuncia saída do Republicanos

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, se desfiliou do Republicanos, informou nesta quarta-feira o gabinete do parlamentar.

Flávio ingressou no Republicanos no ano passado após deixar o PSL, partido pelo qual se elegeu em 2018 ao Senado.

O senador ainda não tem um novo partido, mas já analisa algumas possibilidades. Flávio pretende seguir os passos do pai, que também se elegeu pelo PSL em 2018 e se desligou da legenda em 2019 após desavenças internas com o presidente da sigla, Luciano Bivar.

O presidente da República até agora não escolheu seu novo destino. Bolsonaro já tentou até a criação de uma nova legenda, o Aliança pelo Brasil, mas não foi bem-sucedido na empreitada.

"Ele [Flávio] aguarda uma definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”, informou a assessoria do senador.