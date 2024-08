Semana começa com frente fria e ciclone extratropical influenciando o clima no Brasil

Nesta semana, o clima no Brasil será influenciado por uma nova frente fria, impulsionada por um ciclone extratropical em alto-mar. A passagem deste sistema não traz chuva significativa, mas provoca a entrada de uma nova massa de ar polar, que derruba as temperaturas e aumenta a possibilidade de geadas na Região Sul. A circulação de ventos também será intensificada, especialmente nas regiões costeiras do Sul e Sudeste, onde o mar estará agitado. As informações são do Climatempo.

Região Sul afetada por geadas e mar agitado

No Sul, a massa de ar frio mantém as temperaturas baixas, com geadas previstas na Campanha, na Serra e nos Vales do Rio Grande do Sul, além do centro e norte de Santa Catarina e sul do Paraná. O ciclone extratropical, posicionado em alto-mar, continua provocando agitação marítima e ventania na costa dessas regiões, com ondas que podem alcançar entre 2,5 e 4 metros de altura. Não há previsão de chuva, mas as tardes seguirão frias.

No Sudeste, a passagem da frente fria e a atuação do ciclone trazem ventos intensos, principalmente na costa de São Paulo e Rio de Janeiro. As madrugadas e manhãs serão geladas, especialmente nas cidades do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. A Região dos Lagos pode começar o dia com muitas nuvens, enquanto o norte do Espírito Santo terá chuva rápida. Em Vitória, o tempo permanece firme, com temperaturas amenas.

No Centro-Oeste, cidades do sul de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso amanhecem com temperaturas mais baixas devido à entrada do ar polar. O sol predominará durante o dia, com poucas nuvens no céu e temperaturas amenas à tarde. Não há previsão de chuva na região.

No Nordeste, o tempo permanece estável na maior parte da região, com poucas mudanças significativas. A umidade marítima favorece a formação de nuvens no litoral, provocando chuvas passageiras no sul da Bahia e em estados como Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em Teresina e Fortaleza, o tempo segue firme e quente. No Maranhão, a chuva ocorre a partir da tarde, principalmente no oeste e litoral do estado.

Na Região Norte, a circulação de ventos aumenta a condição de chuva, com pancadas previstas para o início do dia em Manaus, Boa Vista e na região de Santarém, no Pará. No Acre e no sul de Rondônia, o dia começa com temperaturas mais amenas, mas aquece ao longo do dia. No litoral do Amapá e Pará, a chuva será passageira, com temperaturas elevadas ao longo do dia.