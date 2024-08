Nova frente fria faz temperaturas caírem abaixo de 4 graus e pode trazer neve; veja onde e quando

Uma forte frente fria chega ao centro-sul do Brasil nesta quinta-feira, 8, e deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, informou a Climatempo. Com a chegada do ar mais frio, a expectativa é de que as chuvas diminuam gradativamente na Região Sul do país até sexta-feira 9, mas a umidade continuará alta.

A queda acentuada nas temperaturas pode afetar de diferentes maneiras as culturas agrícolas. Um dos principais riscos é o aumento da probabilidade de geada, que pode prejudicar as safras em andamento, como a do trigo — o que é particularmente preocupante para as regiões produtivas do Sul do Brasil.

De acordo com a Climatempo, as temperaturas cairão de forma brusca, com a possibilidade de precipitação invernal entre a madrugada e a manhã de sexta-feira no sul do Rio Grande do Sul, e uma pequena chance de neve nas áreas mais altas das serras gaúchas e catarinenses, como São José dos Ausentes, Urupema, Urubici e São Joaquim.

A precipitação invernal ocorre quando as condições atmosféricas são tão frias que a água se congela, o que pode resultar em neve, granizo ou chuvas congelantes. Esses tipos de precipitação são comuns em regiões onde as temperaturas permanecem abaixo do ponto de congelamento durante o inverno.

No sábado 10, as temperaturas continuarão a cair, especialmente na madrugada e no início da manhã, com uma leve possibilidade de neve nas serras do RS e SC, mas sem precipitação invernal no sul do Rio Grande do Sul.

A massa de ar polar deve persistir nos próximos dias, com temperaturas mínimas abaixo de 4°C em muitas cidades do Sul do Brasil, elevando o risco de geada em grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul neste sábado e domingo, 11.

No Paraná, o impacto do frio intenso sobre o milho de segunda safra pode ser mínimo, pois a colheita está quase concluída. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Deral), 92% das lavouras de milho de segunda safra já foram colhidas, conforme o levantamento mais recente divulgado na terça-feira, 6.

Segundo o Deral, a colheita está se aproximando do fim e, embora a produtividade esteja abaixo da média, isso não ocorre de forma generalizada.

Frente fria chega em São Paulo

Antes do início do frio intenso, nuvens carregadas começaram a se deslocar do Rio Grande do Sul para o Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira. Na sexta-feira, a frente fria alcançará a região Sudeste, trazendo chuvas irregulares para São Paulo e o sul de Minas Gerais.

A partir de quinta-feira, a frente fria começará a afetar o Sudeste e provoca um resfriamento em São Paulo — a circulação de ventos que transportam umidade do mar pode causar chuvas esparsas no sul e leste do estado, incluindo o litoral, segundo o Climatempo.

À medida que a frente fria avança para o oceano Atlântico, as chuvas devem cessar até o final do fim de semana. No entanto, as chuvas continuarão no extremo norte da região Norte e no sul da Bahia.