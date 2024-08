Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm previsão de neve para o fim de semana

Com alerta de declínio na temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para partes da região Sul do Brasil, é esperado que os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul tenham registros de neve durante esse fim de semana.

De acordo com o Inemet, a ocorrência de neve deverá começar na sexta-feira a noite e se estender pela madrugada de sábado. A situação será consequência da chegada de uma massa de ar polar que poderá causar também chuvas congeladas e quedas drásticas de temperatura para Santa Catarina e a região serrana do Rio Grande do Sul.

Conforme detalhado pelo alerta amarelo de perigo potencial, emitido pelo Inmet nesta quarta-feira e com fim previsto para quinta à noite, haverá queda de 3ºC e 5ºC na temperatura nos próximos dias, com ‘leve risco à saúde’ para a região.

As regiões mais afetadas pela decréscimo de temperatura serão: Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Norte Catarinense, Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense.