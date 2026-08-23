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Irã encontra reserva gigante de gás em meio à guerra com os EUA

Campo na província de Fars tem mais de 7,5 trilhões de pés cúbicos de gás

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 11h26.

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O Irã descobriu uma reserva de mais de 7,5 trilhões de pés cúbicos de gás natural em um campo na província de Fars, no sul do país. A informação foi divulgada neste domingo, 23, pelo ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, em meio à guerra com os Estados Unidos e às restrições que afetam o setor energético do país.

Segundo o ministro, cerca de 5,7 trilhões de pés cúbicos de gás podem ser recuperados do campo. O cálculo considera uma taxa de recuperação entre 72% e 73%, percentual que representa a quantidade de petróleo ou gás que pode ser extraída comercialmente de uma reserva.

A descoberta amplia as reservas de gás natural do Irã, mas a capacidade de transformar o recurso em produção dependerá das condições para desenvolver o campo.

Guerra e sanções dificultam exploração do gás

A nova reserva foi identificada enquanto o setor de energia iraniano enfrenta os efeitos da guerra, das sanções internacionais e de um bloqueio dos Estados Unidos.

De acordo com as informações divulgadas, o valor comercial da descoberta dependerá da capacidade de Teerã de obter os investimentos e a tecnologia necessários para desenvolver o campo de gás natural.

Assim, embora a descoberta aumente o potencial energético do Irã, as restrições impostas ao país podem dificultar a exploração da reserva.

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