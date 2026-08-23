Irã encontra reserva gigante de gás em meio à guerra com os EUA

O Irã descobriu uma reserva de mais de 7,5 trilhões de pés cúbicos de gás natural em um campo na província de Fars, no sul do país. A informação foi divulgada neste domingo, 23, pelo ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, em meio à guerra com os Estados Unidos e às restrições que afetam o setor energético do país.

Segundo o ministro, cerca de 5,7 trilhões de pés cúbicos de gás podem ser recuperados do campo. O cálculo considera uma taxa de recuperação entre 72% e 73%, percentual que representa a quantidade de petróleo ou gás que pode ser extraída comercialmente de uma reserva.

A descoberta amplia as reservas de gás natural do Irã, mas a capacidade de transformar o recurso em produção dependerá das condições para desenvolver o campo.

Guerra e sanções dificultam exploração do gás

A nova reserva foi identificada enquanto o setor de energia iraniano enfrenta os efeitos da guerra, das sanções internacionais e de um bloqueio dos Estados Unidos.

De acordo com as informações divulgadas, o valor comercial da descoberta dependerá da capacidade de Teerã de obter os investimentos e a tecnologia necessários para desenvolver o campo de gás natural.

Assim, embora a descoberta aumente o potencial energético do Irã, as restrições impostas ao país podem dificultar a exploração da reserva.