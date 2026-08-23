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Debate presidencial da Band: veja regras, participantes e onde assistir ao vivo

Primeiro confronto entre candidatos à Presidência nas eleições 2026 terá transmissão multiplataforma; Lula e Flávio Bolsonaro não devem participar do encontro marcado para domingo

Band: debate presidencial deve ser marcado pela ausência dos líderes das pesquisas

Band: debate presidencial deve ser marcado pela ausência dos líderes das pesquisas

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 08h00.

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O debate presidencial da Band, primeiro confronto entre candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições 2026, será realizado neste domingo, 23, em São Paulo. O encontro abre o calendário de debates televisivos da disputa presidencial e terá seis candidatos convidados pela emissora.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não devem participar do debate da Band, apesar de terem sido incluídos entre os nomes convidados pela emissora.

O Grupo Bandeirantes de Comunicação realizou nesta segunda-feira (17) uma reunião preparatória com representantes dos partidos para definir as regras do programa e o posicionamento dos candidatos no estúdio. O sorteio determinou a ordem dos púlpitos e a disposição dos participantes no cenário.

A transmissão será feita pela televisão aberta, canais pagos, rádio e plataformas digitais. A cobertura começa antes do confronto, com a chegada dos candidatos à sede da emissora, na zona sul de São Paulo.

Quem participa do debate presidencial da Band

Foram convidados para o debate da Band seis candidatos à Presidência:

  • Renan Santos (Missão);
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Augusto Cury (Avante);
  • Romeu Zema (Novo).

Apesar da lista oficial de convidados, Lula e Flávio Bolsonaro não devem comparecer ao encontro. Caso um candidato não participe, a emissora informou que manterá o púlpito vazio durante a transmissão, seguindo uma prática adotada em debates eleitorais anteriores.

Ordem dos candidatos no estúdio da Band

O sorteio realizado pela emissora definiu a posição dos candidatos no palco, considerando a visão do telespectador.

A ordem da esquerda para a direita será:

  • Renan Santos (Missão);
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Augusto Cury (Avante);
  • Romeu Zema (Novo).
O sorteio contou com representantes das campanhas presencialmente na sede do Grupo Bandeirantes e também por videoconferência para definir a organização do cenário e garantir a participação dos partidos no processo.

Como será o formato do debate

O regulamento prevê confrontos diretos entre os candidatos, com blocos de perguntas e respostas, além de questionamentos feitos por jornalistas do Grupo Bandeirantes.

O modelo terá momentos de confronto entre os participantes, com réplicas e tréplicas, além de espaço para apresentação de propostas para áreas como economia, segurança pública, políticas sociais e relações internacionais.

A emissora informou que o objetivo é garantir equilíbrio entre os candidatos e igualdade de condições durante o programa.

O debate presidencial da Band será o primeiro grande encontro televisivo entre candidatos à Presidência nas eleições 2026 e deve concentrar discussões sobre os principais temas da campanha eleitoral.

Onde assistir ao debate da Band ao vivo

O debate presidencial será transmitido neste domingo, 23, com cobertura multiplataforma.

Veja onde acompanhar:

  • Band TV: transmissão a partir das 20h;
  • BandNews TV;
  • Bandplay, aplicativo de streaming da emissora;
  • Band.com.br;
  • canal Band Jornalismo no YouTube;
  • emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes;
  • Kwai.

A cobertura digital começa às 19h, com informações sobre a chegada dos candidatos e análises antes do confronto. A transmissão do debate no estúdio começa às 20h.

Tradição da Band nos debates eleitorais

A Band mantém uma tradição de décadas na realização do primeiro debate entre candidatos à Presidência. A emissora costuma abrir a agenda de confrontos televisivos antes das eleições gerais.

Em 2026, o encontro ocorre após a realização de debates estaduais promovidos pelo grupo de comunicação, que reuniram candidatos aos governos de diferentes estados.

O debate presidencial permite que eleitores comparem diretamente propostas e posicionamentos dos concorrentes antes da votação, especialmente em temas como economia, saúde, segurança e administração pública.

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