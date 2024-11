Segurança do STF é reforçada com volta dos gradis e maior efetivo da polícia judiciária

A segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) foi reforçada devido à explosão causada por um homem na noite desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes. Gradis já foram colocados em torno do edifício-sede, e um número maior de integrantes da polícia judiciária foi convocado para fazer a proteção da área.

As grades em torno do prédio do STF haviam sido retiradas em fevereiro deste ano, após terem permanecido por mais de quatro anos no local – quando os ataques à Corte passaram a ser mais frequentes. Após os atentados do 8 de janeiro do ano passado, a proteção foi reforçada.

O mesmo movimento de retirada das grades já havia sido feito pelo Palácio do Planalto em 2023, tornando a Corte o último remanescente "cercado" na praça. O isolamento do prédio faz parte de uma tentativa de evitar que haja aproximação do local, como ocorreu nesta quarta-feira. A explosão na praça ocorreu a poucos metros da estátua da Justiça e da entrada do plenário da Corte.

Apesar dos reforços na segurança, a sessão de julgamentos desta quinta-feira segue mantida de forma presencial. A presidência do STF ainda avalia se será necessário o cancelamento das atividades devido às medidas de proteção.