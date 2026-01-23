Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNU divulga resultado preliminar da prova discursiva nesta sexta-feira; veja o horário

Resultado será publicado em edição extra do Diário Oficial da União e na área do candidato no site da Fundação Getulio Vargas (FGV)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16h39.

Tudo sobreCNU
Saiba mais

Os candidatos da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão acessar, nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a nota preliminar da prova discursiva ou da redação.

O resultado será publicado em edição extra do Diário Oficial da União e incluirá o número de inscrição e a pontuação total preliminar de cada participante.

Que horas o resultado será divulgado?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), também será possível consultar o resultado de forma individual a partir das 18h, na área do candidato no site da Fundação Getulio Vargas (FGV)

O sistema disponibilizará a imagem digitalizada da prova em formato PDF, além do detalhamento das notas atribuídas e os critérios utilizados pela banca avaliadora. Os pedidos de revisão poderão ser enviados na segunda-feira, 26, e na terça-feira, 27, seguindo o cronograma oficial do concurso.

O MGI informa que o “espelho da prova discursiva” contém a versão digital da redação entregue pelo candidato no dia do exame. Já a planilha de correção apresenta as pontuações distribuídas por critérios como conteúdo, argumentação, clareza, organização textual e domínio do tema proposto.

A prova discursiva foi realizada em 7 de dezembro de 2025, em 228 municípios brasileiros. Do total de mais de 42 mil inscritos para essa etapa, cerca de 8.500 não compareceram, o que corresponde a uma taxa de abstenção de 20%.

Calendário do CNU

  • 23/01 – Divulgação da nota preliminar da prova discursiva e do espelho de correção
  • 26 e 27/01 – Prazo para pedidos de revisão da nota da prova discursiva
  • 18/02 – Divulgação do resultado dos pedidos de revisão da prova discursiva e do resultado definitivo da etapa
  • 18/02 – Divulgação do resultado da revisão dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência
  • 20/02 – Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) após as fases 1 a 4
  • 20/02 – 1ª convocação para confirmação de interesse
  • 21 a 23/02 – Prazo para a 1ª confirmação de interesse
  • 27/02 – Divulgação das listas atualizadas após a 1ª confirmação de interesse
  • 27/02 – 2ª convocação para confirmação de interesse
  • 28/02 a 02/03 – Prazo para a 2ª confirmação de interesse
  • 06/03 – Divulgação das listas atualizadas após a 2ª confirmação de interesse
  • 06/03 – 3ª convocação para confirmação de interesse
  • 07 a 09/03 – Prazo para a 3ª confirmação de interesse
  • 16/03 – Divulgação das listas finais após a 3ª confirmação de interesse
  • A partir de 16/03 – Início das convocações para nomeação e, quando aplicável, para investigação social e funcional, defesa de memorial, prova oral e curso ou programa de formação
Acompanhe tudo sobre:CNUConcursos públicosConcursosEducação

Mais de Brasil

Pessoas negras tem 49% mais chance de morte por homicídio, diz estudo

CET-SP aplica 10 mil multas em shoppings e mercados da capital paulista

Enem-USP 2026: Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada

Enem-Unicamp: universidade divulga primeira lista de aprovados

Mais na Exame

Marketing

Basta de perfeição sintética! O luxo agora é ser humano

Minhas Finanças

Quanto eu teria hoje se tivesse investido em Embraer no começo do ano?

Mundo

UE quer manter congeladas represálias de 93 bilhões de euros aos EUA por 6 meses

Brasil

Pessoas negras tem 49% mais chance de morte por homicídio, diz estudo