CNU divulga resultado preliminar da prova discursiva nesta sexta-feira; veja o horário

Os candidatos da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão acessar, nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a nota preliminar da prova discursiva ou da redação.

O resultado será publicado em edição extra do Diário Oficial da União e incluirá o número de inscrição e a pontuação total preliminar de cada participante.

Que horas o resultado será divulgado?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), também será possível consultar o resultado de forma individual a partir das 18h, na área do candidato no site da Fundação Getulio Vargas (FGV)

O sistema disponibilizará a imagem digitalizada da prova em formato PDF, além do detalhamento das notas atribuídas e os critérios utilizados pela banca avaliadora. Os pedidos de revisão poderão ser enviados na segunda-feira, 26, e na terça-feira, 27, seguindo o cronograma oficial do concurso.

O MGI informa que o “espelho da prova discursiva” contém a versão digital da redação entregue pelo candidato no dia do exame. Já a planilha de correção apresenta as pontuações distribuídas por critérios como conteúdo, argumentação, clareza, organização textual e domínio do tema proposto.

A prova discursiva foi realizada em 7 de dezembro de 2025, em 228 municípios brasileiros. Do total de mais de 42 mil inscritos para essa etapa, cerca de 8.500 não compareceram, o que corresponde a uma taxa de abstenção de 20%.

Calendário do CNU