Anvisa proíbe venda de suplemento que prometia equilíbrio glicêmico sem comprovação científica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira, 23, a venda do suplemento alimentar em cápsulas da marca Glicopill, que promete o equilíbrio glicêmico “de forma saudável” por meio de uma fórmula anunciada como composta por “quatro poderosos nutrientes tropicais”.

Segundo a Anvisa, a empresa responsável pelo produto não possui Licença Sanitária nem Alvará de Funcionamento. Além disso, a agência identificou a presença de ingredientes não autorizados para uso em suplementos alimentares e a divulgação irregular do produto, com associação a supostos benefícios terapêuticos sem qualquer comprovação científica.

Diante das irregularidades, a Anvisa determinou não apenas a suspensão da comercialização, mas também a apreensão do produto, além da proibição de fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso em todo o território nacional.

A medida foi adotada após a identificação de propagandas veiculadas em plataformas de venda na internet, nas quais o suplemento era anunciado com alegações de controle glicêmico e melhoria da saúde metabólica.

Em seu site oficial, a marca afirma oferecer uma “fórmula exclusiva” capaz de promover o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, promessa que, segundo a agência reguladora, não possui respaldo científico e fere a legislação sanitária vigente.