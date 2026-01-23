Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Anvisa proíbe venda de suplemento que prometia equilíbrio glicêmico sem comprovação científica

Agência determinou apreensão e suspensão do produto após identificar uso de ingredientes não autorizados e promessa de benefícios sem comprovação científica

SBT News
SBT News

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16h56.

Tudo sobreAnvisa
Saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira, 23, a venda do suplemento alimentar em cápsulas da marca Glicopill, que promete o equilíbrio glicêmico “de forma saudável” por meio de uma fórmula anunciada como composta por “quatro poderosos nutrientes tropicais”.

Segundo a Anvisa, a empresa responsável pelo produto não possui Licença Sanitária nem Alvará de Funcionamento. Além disso, a agência identificou a presença de ingredientes não autorizados para uso em suplementos alimentares e a divulgação irregular do produto, com associação a supostos benefícios terapêuticos sem qualquer comprovação científica.

Diante das irregularidades, a Anvisa determinou não apenas a suspensão da comercialização, mas também a apreensão do produto, além da proibição de fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso em todo o território nacional.

A medida foi adotada após a identificação de propagandas veiculadas em plataformas de venda na internet, nas quais o suplemento era anunciado com alegações de controle glicêmico e melhoria da saúde metabólica.

Em seu site oficial, a marca afirma oferecer uma “fórmula exclusiva” capaz de promover o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, promessa que, segundo a agência reguladora, não possui respaldo científico e fere a legislação sanitária vigente.

Acompanhe tudo sobre:AnvisaSaúdeSBT News

Mais de Brasil

CNU divulga resultado preliminar da prova discursiva nesta sexta-feira; veja o horário

Pessoas negras tem 49% mais chance de morte por homicídio, diz estudo

CET-SP aplica 10 mil multas em shoppings e mercados da capital paulista

Enem-USP 2026: Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa rompe os 178 mil pontos e caminha para novo recorde de fechamento

Pop

BBB 26: Prova do Anjo será em dupla; veja quais são elas

Negócios

Eles começaram reformando móveis achados na rua — e hoje já lucraram mais de US$ 1 milhão

Brasil

CNU divulga resultado preliminar da prova discursiva nesta sexta-feira; veja o horário