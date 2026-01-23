Pessoas negras tem 49% mais chance de morte por homicídio, diz estudo

Pessoas negras possuem mais chance de morte por homicídio no Brasil do que pessoas brancas. A informação é de um estudo publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva.

O estudo "Desigualdades Raciais e Regionais nos Homicídios no Brasil: Uma Análise Geoestatística e de Escore de Propensão" tem o objetivo de analisar as diferenças regionais e raciais dos homicídios no Brasil.

Segundo os autores, existe uma "seletividade racial" nos homicídios no país. Segundo o estudo, pessoas negras tem 49% mais chance de morrer no Brasil por homicídio do que pessoas brancas.

As mortes ocorrem principalmente de homens negros jovens, solteiros e de baixa escolaridade.

"Concluiu-se que a cor da pele é um fator associado ao homicídio independente de outras variáveis inclusive espaciais evidenciando a seletividade racial nos homicídios", dizem os pesquisadores Rildo Pinto da Silva e Antonio Pazin-Filho.

Para o estudo, os pesquisadores cruzaram dados de 2022 obtidos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponível no portal brasileiro de dados abertos, e informações populacionais e recortes de sexo, idade, cor e municípios do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Pessoas negras com mais chance de morrer por homicídio no Brasil

Em 2022, ocorreram 1.542.158 óbitos no Brasil. Desses, 51,9% eram pessoas brancas.

No entanto, quando olhamos para 42.441 dessas mortes totais, 42.441 foram por homicídios.

As mortes intencionais aconteceram mais com pessoas pardas (69,6%), na faixa etária entre 20 e 59 anos (83,3%), solteis (79,4%) e com baixa escolaridade (41,2%).

Os pesquisadores ainda compararam a chance de homicídios entre negros que foi até duas vezes maior do que a entre brancos em comparação entre grupos controlados. "Identificou-se uma divisão geográfica no Brasil: o Nordeste tem altas taxas de homicídios, enquanto o Sudeste tem baixas taxas", diz o estudo.