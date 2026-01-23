Brasil

Pessoas negras tem 49% mais chance de morte por homicídio, diz estudo

Pesquisa avaliou dados de mortes no país para analisar as diferenças regionais e raciais dos homicídios no Brasil

Giovanna Bronze
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16h13.

Pessoas negras possuem mais chance de morte por homicídio no Brasil do que pessoas brancas. A informação é de um estudo publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva.

O estudo "Desigualdades Raciais e Regionais nos Homicídios no Brasil: Uma Análise Geoestatística e de Escore de Propensão" tem o objetivo de analisar as diferenças regionais e raciais dos homicídios no Brasil.

Segundo os autores, existe uma "seletividade racial" nos homicídios no país. Segundo o estudo, pessoas negras tem 49% mais chance de morrer no Brasil por homicídio do que pessoas brancas.

As mortes ocorrem principalmente de homens negros jovens, solteiros e de baixa escolaridade.

"Concluiu-se que a cor da pele é um fator associado ao homicídio independente de outras variáveis inclusive espaciais evidenciando a seletividade racial nos homicídios", dizem os pesquisadores Rildo Pinto da Silva e Antonio Pazin-Filho.

Para o estudo, os pesquisadores cruzaram dados de 2022 obtidos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponível no portal brasileiro de dados abertos, e informações populacionais e recortes de sexo, idade, cor e municípios do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Pessoas negras com mais chance de morrer por homicídio no Brasil

Em 2022, ocorreram 1.542.158 óbitos no Brasil. Desses, 51,9% eram pessoas brancas.

No entanto, quando olhamos para 42.441 dessas mortes totais, 42.441 foram por homicídios.

As mortes intencionais aconteceram mais com pessoas pardas (69,6%), na faixa etária entre 20 e 59 anos (83,3%), solteis (79,4%) e com baixa escolaridade (41,2%).

Os pesquisadores ainda compararam a chance de homicídios entre negros que foi até duas vezes maior do que a entre brancos em comparação entre grupos controlados. "Identificou-se uma divisão geográfica no Brasil: o Nordeste tem altas taxas de homicídios, enquanto o Sudeste tem baixas taxas", diz o estudo.

