Santa Catarina confirma 1ª morte por causa de chuvas e munícipios entram em alerta máximo

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou na manhã desta sexta-feira, 3, que o estado teve a primeira morte confirmada, na cidade de Ipira, em decorrência das fortes chuvas. Há registro ainda de uma pessoa ferida, no munícipio de Caçador. No Rio Grande do Sul, estado mais afetado pelo temporais, já teve 31 mortes por causa das chuvas.

O balanço mostra ainda que pelo menos 155 pessoas estão desalojadas e 26 desabrigadas. Os municípios de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul decretaram situação de emergência e até o momento, 33 municípios registraram ocorrências por causa dos temporais.

Nos últimos dias, o estado de Santa Catarina tem sido atingido por fortes chuvas. Os temporais intensos têm provocado inundações, deslizamentos de terra e outros riscos associados, como alagamentos e enxurradas.

Na região oeste do estado, entre as cidades de Passos Maia e Ponte Serrada, foi registado um tornado. Em Passos Maia, foram observados dezenas de eucaliptos tombados e torcidos e algumas árvores removidas pela raiz.

Várias regiões do estado foram afetadas, com registros de ruas alagadas, casas danificadas, desabrigados e desalojados. Segundo a administração estadual, estruturas e órgãos do governo estão trabalhando de forma integrada para garantir "a segurança da população e prestar assistência onde necessário".

A orientação da Defesa Civil é que a população:

Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas locais nas redes oficiais da SDC;

Não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos;

Não transite em pontes ou pontilhões submersos;

Cuidado redobrado com crianças próximas a rios ou ribeirões;

Reforce a segurança em telhados e estruturas que possam ser afetadas por ventos fortes;

Evite atividades ao ar livre durante temporais e busque local abrigado;

Fique atento a inclinação de postes e árvores;

Fique atento aos movimentos de terra ou rochas próximas a sua residência;

Fique atento a rachaduras em muros e paredes.

Como receber os alertas da Defesa Civil de Santa Catarina?

Para receber os avisos e alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, cadastre-se com seu celular. Basta enviar o CEP de sua cidade ou da localidade que deseja monitorar (com ou sem hífen ou espaço) por SMS para o número 40199.

Para inserir mais de um CEP a ser monitorado, basta repetir o procedimento. Além disso, acompanhe diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às atualizações nos modelos meteorológicos no site http://www.defesacivil.sc.gov.br