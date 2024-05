Quando a chuva para no RS? Alerta é para que temporais se estendam para SC; veja previsão

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul (RS) agora alcançam Santa Catarina (SC) nesta sexta-feira, 3, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No RS, o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) mostra que o número de mortos devido às fortes chuvas subiu para 31 e 74 pessoas seguem desaparecidas.

Tanto o RS, como agora SC, seguem em alerta de "Grande Perigo" emitido pelo Inmet, que aponta para acumulações de chuva superiores a 100 milímetros em um único dia, em uma área que abrange ambos os estados. O Inmet também emitiu um novo alerta de "Perigo Potencial" devido a uma onda de calor no Espírito Santo (ES). O alerta de "Grande Perigo" para a onda de calor que afeta partes do Centro-Oeste e Sudeste permanece em vigor.

Quando a chuva para no RS?

De acordo com o Inmet, os temporais tendem a se intensificar ao longo desta sexta-feira e a previsão é de tempestades até domingo, 5, de acordo com os mapas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Já as chuvas de menores intensidades, que perduram desde o dia 27 de abril, devem dar trégua a partir de sábado, 4, embora a atenção deva persistir, dada a elevação dos níveis dos rios e a saturação do solo.

Além da quantidade de 100 mm/dia, alguns pontos podem vivenciar acúmulos de 200 mm, e os estados do Sul podem ser afetados por ventos de 60 a 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. O instituto alertou para o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, quedas de árvores, grandes deslizamentos de encostas, transbordamento de rios e inundações.

Apesar das previsões apontarem para uma "trégua" no domingo, a primeira quinzena de maio pode ser marcada por chuvas "acima da média" no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Na segunda quinzena do mês, o foco volta para chuvas no Rio Grande do Sul.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergências, morador telefone para o Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) ou para a própria Defesa Civil (199). Além disso, o órgão alerta para que o mortador:

Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas locais;

Não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos;

Não transite em pontes ou pontilhões submersos;

Cuidado redobrado com crianças próximas a rios ou ribeirões;

Reforce a segurança em telhados e estruturas que possam ser afetadas por ventos fortes;

Evite atividades ao ar livre durante temporais e busque local abrigado;

Fique atento à inclinação de postes e árvores;

Fique atento aos movimentos de terra ou rochas próximas a sua residência;

Fique atento a rachaduras em muros e paredes.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.

Outros estados têm risco de temporal?

Além dos temporais nos estados do Sul, o Inmet também continua alertando para "Perigo" de chuvas intensas no Nordeste, com foco na região metropolitana de Salvador e no nordeste da Bahia (BA)f, além do agreste pernambucano, leste e agreste de Sergipe, sertão e agreste de Alagoas. A previsão é de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h, com risco também de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Onda de calor

As regiões do Centro-Oeste e Sudeste do país estão enfrentando, desde 22 de abril, uma onda de calor (a quarta do ano), considerada fora do comum para esta época. Na quarta-feira, 1, o Inmet elevou o alerta para "Grande Perigo" na região. O Mato Grosso do Sul (MS) continua sendo o estado mais afetado, mas o fenômeno também está atingindo Mato Grosso (MG), Goiás (GO), Paraná (PR), Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP).

Um aviso de onda de calor foi emitido para Vitória, capital do Espírito Santo, litoral norte, noroeste e sul do estado, e para algumas áreas de Minas Gerais, como a região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e noroeste mineiro. No entanto, com menor intensidade, classificada como "Perigo Potencial".

Na terça-feira, 30, o Inmet emitiu o primeiro alerta para uma onda de calor também no Rio de Janeiro. O alerta de "perigo" continua válido e indica que as temperaturas podem ficar 5ºC acima da média. No último domingo, 28, sete regiões do estado fluminense registraram algumas das temperaturas mais altas do Brasil, com alguns locais ultrapassando os 37°C.