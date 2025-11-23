Brasil

São Paulo tem alerta de chuva intensa e rajadas de vento até terça-feira

Defesa Civil do Estado avisa que estado pode sofrer também com raios e queda de granizo em diversas regiões a partir deste domingo, 23

São Paulo fica sob alerta de chuvas intensas e rajadas de vento (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09h51.

Entre domingo, 23, e terça-feira, 25, o estado de São Paulo está sob alerta de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias regiões. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno se dá pela lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste.

Regiões mais expostas

Os locais com maior risco de acúmulo de chuva são:

  • Muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista;
  • Alto: Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba;
  • Médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, já que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências provocadas por ventos fortes e descargas elétricas.

Recomendações para a população

O órgão aconselha que a população evite áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes e outras estruturas suscetíveis a queda. Também recomenda a distância de terrenos descampados, praias, campos de futebol e demais áreas abertas.

Durante tempestades, moradores não devem utilizar aparelhos conectados à tomada ou atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Além disso, precisam ficar atentos a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar corretamente.

