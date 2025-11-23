São Paulo tem alerta de chuva intensa e rajadas de vento até terça-feira

São Paulo fica sob alerta de chuvas intensas e rajadas de vento (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09h51.
Entre domingo, 23, e terça-feira, 25, o estado de São Paulo está sob alerta de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias regiões. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno se dá pela lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste.
Os locais com maior risco de acúmulo de chuva são:
Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, já que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências provocadas por ventos fortes e descargas elétricas.
O órgão aconselha que a população evite áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes e outras estruturas suscetíveis a queda. Também recomenda a distância de terrenos descampados, praias, campos de futebol e demais áreas abertas.
Durante tempestades, moradores não devem utilizar aparelhos conectados à tomada ou atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Além disso, precisam ficar atentos a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar corretamente.