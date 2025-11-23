Rio terá virada no tempo com chuva, raios e ventos moderados neste domingo

O Rio de Janeiro terá uma mudança no tempo neste domingo, 23, com a chegada de "áreas de instabilidade" associadas à formação de um sistema de baixa pressão no Sudeste.

A combinação deve trazer céu nublado a encoberto ao longo do dia e pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas.

As temperaturas devem cair, com máxima prevista de 28°C - abaixo das médias registradas no estado.

De acordo com o boletim, a tarde será marcada por céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas e vento moderado. À noite, o tempo permanece fechado, com novas pancadas de chuva e ventos moderados.

A madrugada de segunda-feira, 24, mantém o mesmo padrão. Pela manhã, o tempo segue fechado, mas com chuva fraca a moderada em pontos isolados e ventos de fracos a moderados.