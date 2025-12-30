Santa Catarina entra em situação de emergência após tempestades; veja vídeos

Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14h51.
As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a segunda-feira, 29 causaram estragos na região, e cinco municípios decretaram situação de emergência.
O governo estadual também anunciou o fechamento de comportas de barragens no Vale do Itajaí, para ajudar a estabilizar o nível dos rios da região.
Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, 17 municípios foram atingidos e 115 residências foram afetadas.
As cidades que decretaram situação de emergência foram:
Ainda há outros casos em análise: Florianópolis; São José; Palhoça; Santo Amaro da Imperatriz.
Em Florianópolis, choveu 121 mm em três horas na segunda-feira (29), quase todo o volume esperado para o mês inteiro de dezembro (136 mm), segundo a Defesa Civil.
A capital teve alagamentos, mas não houve registro de feridos, apesar da queda de luz ter atingido cerca de 50 mil imóveis. Outras grandes cidades, como São José, Joinville e Chapecó, também tiveram ruas alagadas.
Uma das cidades mais atingidas foi Treze Tílias, de 8,7 mil moradores, que sofreu com uma tempestade por volta das 17h30.
Nesta segunda, a prefeitura decretou situação de emergência, com validade de 30 dias, para facilitar o envio de recursos financeiros.
Cerca de 60 famílias estão desalojadas e o prefeito Cuco Ansiliero (PP) afirmou que foi a maior enchente que ele já viu no município.
"Alagou muito a cidade. Do tempo que estou aqui, foi a maior enchente que aconteceu até hoje", disse o prefeito. "Tivemos vários desalojados, comércio invadido. A água veio muito rápido, mas foi o tempo de salvar as vidas. Estávamos preparados com estrutura em ginásios".
TEMPO | Município catarinense de Treze Tílias decretou emergência após chuva extrema de ontem (29). Risco de chuva localmente intensa segue em Santa Catarina. Leia alerta em https://t.co/cCRIo33qLf. pic.twitter.com/7N5osOzQS3
— MetSul.com (@metsul) December 30, 2025
Com informações da Agência O Globo