Brasil

Santa Catarina entra em situação de emergência após tempestades; veja vídeos

Segundo a Defesa Civil, 17 municípios foram atingidos e 115 residências foram afetadas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14h51.

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a segunda-feira, 29 causaram estragos na região, e cinco municípios decretaram situação de emergência.

O governo estadual também anunciou o fechamento de comportas de barragens no Vale do Itajaí, para ajudar a estabilizar o nível dos rios da região.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, 17 municípios foram atingidos e 115 residências foram afetadas.

As cidades que decretaram situação de emergência foram:

  • Treze Tílias
  • Barra Velha
  • Laguna
  • Timbó Grande
  • Major Gercino

Ainda há outros casos em análise: Florianópolis; São José; Palhoça; Santo Amaro da Imperatriz.

Chuva em Florianópolis

Em Florianópolis, choveu 121 mm em três horas na segunda-feira (29), quase todo o volume esperado para o mês inteiro de dezembro (136 mm), segundo a Defesa Civil.

A capital teve alagamentos, mas não houve registro de feridos, apesar da queda de luz ter atingido cerca de 50 mil imóveis. Outras grandes cidades, como São José, Joinville e Chapecó, também tiveram ruas alagadas.

Cidade em situação de emergência

Uma das cidades mais atingidas foi Treze Tílias, de 8,7 mil moradores, que sofreu com uma tempestade por volta das 17h30.

Nesta segunda, a prefeitura decretou situação de emergência, com validade de 30 dias, para facilitar o envio de recursos financeiros.

Cerca de 60 famílias estão desalojadas e o prefeito Cuco Ansiliero (PP) afirmou que foi a maior enchente que ele já viu no município.

"Alagou muito a cidade. Do tempo que estou aqui, foi a maior enchente que aconteceu até hoje", disse o prefeito. "Tivemos vários desalojados, comércio invadido. A água veio muito rápido, mas foi o tempo de salvar as vidas. Estávamos preparados com estrutura em ginásios".

Veja vídeos dos alagamentos

Com informações da Agência O Globo

Acompanhe tudo sobre:Santa CatarinaPrevisão do tempoClima

