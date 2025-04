São Paulo movimentou R$ 22,2 bi com eventos em 2024 - e setor cresce 110% neste ano

No ano de 2024, a capital paulista sediou 5.262 eventos que movimentaram R$ 22,2 bilhões e geraram R$ 1,1 bilhão em Imposto sobre Serviços (ISS), segundo levantamento do Visite São Paulo Convention Bureau (VSPCB), entidade que atua na captação de eventos e promoção do turismo.

A cifra representa uma alta de 42% sobre os R$ 15,6 bilhões movimentados em 2023, de acordo com a entidade.

O crescimento também foi impulsionado pela alta no número total de eventos na cidade entre 2023 e 2024, que triplicou de 1.923 para 5.262.

"Esses números comprovam a importância do setor de turismo, eventos e viagens na geração de novos negócios, emprego, renda, riqueza e oportunidades", diz Toni Sando, presidente executivo do VSPCB.

Crescimento acelerado em 2025

Neste ano, o crescimento é acelerado no setor, segundo a VSPCB. No primeiro trimestre de 2025, foram 1.584 eventos, que movimentaram R$ 5,9 bilhões, um aumento de 110% em relação ao início do ano passado.

Segundo a Embratur, em janeiro e fevereiro de 2025, São Paulo recebeu quase 530 mil chegadas de turistas internacionais, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Os dados do VSPCB consideram atividades associativas, feiras e iniciativas de entretenimento. As estimativas utilizam, além do calendário de eventos próprio, dados da Embratur, da SPTuris e da Ubrafe.

A movimentação econômica do setor reflete tanto o consumo de visitantes quanto o dos próprios moradores da cidade, segundo Sando. “Estamos falando de ‘dinheiro novo’ que entra no destino e de investimentos locais em eventos”, afirma.

Carnaval puxa recorde de público e setores ampliam presença regional

Em 2024, o Carnaval de rua respondeu sozinho por 16 milhões de pessoas em março, superando os 15 milhões do ano anterior, e foi o evento com maior volume de participantes da cidade.

O VSPCB organiza o calendário conforme cinco macro-regiões, a partir da infraestrutura hoteleira e de eventos.

O comparativo por região entre 2024 e 2025 mostra que Paulista & Jardins e Ibirapuera & Moema mantiveram a liderança em número de visitantes (PAX, na sigla usada pelo setor).

Entre os destaques do calendário de eventos por local, o relatório destaca:

Berrini, com Lollapalooza e Fórmula 1;

Centro, Zona Norte e Leste, com a Marcha para Jesus e o Carnaval no Sambódromo;

Faria Lima & Itaim, com festivais como o Taste e a Oktoberfest;

Ibirapuera & Moema, com a Comic Con Experience (CCXP);

Paulista & Jardins, com a Parada do Orgulho LGBT+ e o Réveillon.