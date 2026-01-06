Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Tarifas de ônibus, metrô e trem aumentam em SP a partir desta terça-feira

Reajuste é de R$ 0,30 para ônibus e de R$ 0,20 para o sistema metroviário

Metrô de SP: a tarifa do sistema metroviário da região metropolitana passou de R$ 5,20 para R$ 5,40 (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Metrô de SP: a tarifa do sistema metroviário da região metropolitana passou de R$ 5,20 para R$ 5,40 (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

SBT News
SBT News

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h14.

O transporte público da cidade de São Paulo passa a operar com um novo valor de tarifas a partir desta terça-feira, 6.

No caso dos ônibus, o valor foi reajustado em R$ 0,30, chegando a R$ 5,30. Já no sistema metroviário da região metropolitana (trens e metrôs), o bilhete passou de R$ 5,20 para R$ 5,40.

Com isso, a tarifa de integração para usuários de ônibus, trem e metrô subirá de R$ 8,90 para R$ 9,38.

Para vale-transporte integrado, o valor será reajustado para R$ 11,32.

Todas as gratuidades atualmente vigentes estão mantidas, como para idoso acima de 60 anos, assim como o Domingão Tarifa Zero, no caso dos ônibus.

Segundo a prefeitura, as recargas feitas no bilhete único até as 23h59 de segunda-feira, 5, terão validade de 180 dias. Isso significa que, ao passar na catraca, a tarifa a ser cobrada será do valor antigo. Após o prazo ou o uso de todos os créditos antigos, o sistema passará a debitar automaticamente os novos valores.

Região metropolitana de SP

Além da capital paulista, cinco municípios que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) aumentaram a tarifa em 5,2%, passando de R$ 5,80 para R$ 6,10. São eles: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi.

Em comunicado, os prefeitos afirmaram que “o reajuste foi definido com base em critérios técnicos e legais, considerando a recomposição dos custos operacionais do sistema, com o objetivo de manter a qualidade, a segurança e a regularidade dos serviços prestados à população”. O objetivo é manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsÔnibusMetrôsTrensSão Paulo capital

Mais de Brasil

Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

Salário mínimo é 4,66% inferior ao ideal, diz Diese; veja valor

Rodizio em SP volta na próxima semana; veja data

Governo de SP assina concessão de loteria com até R$ 4 bi em outorgas

Mais na Exame

Brasil

Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

Mercado Imobiliário

Vida Imobiliária: A resiliência de um setor e a expectativa otimista para 2026

Um conteúdo Bússola

Geração Z é a que mais se preocupa com as mudanças climáticas, diz pesquisa

Casual

Andrea Bocelli traz ao Brasil vinhos da família a partir deste ano