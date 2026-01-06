Tarifas de ônibus, metrô e trem aumentam em SP a partir desta terça-feira

O transporte público da cidade de São Paulo passa a operar com um novo valor de tarifas a partir desta terça-feira, 6.

No caso dos ônibus, o valor foi reajustado em R$ 0,30, chegando a R$ 5,30. Já no sistema metroviário da região metropolitana (trens e metrôs), o bilhete passou de R$ 5,20 para R$ 5,40.

Com isso, a tarifa de integração para usuários de ônibus, trem e metrô subirá de R$ 8,90 para R$ 9,38.

Para vale-transporte integrado, o valor será reajustado para R$ 11,32.

Todas as gratuidades atualmente vigentes estão mantidas, como para idoso acima de 60 anos, assim como o Domingão Tarifa Zero, no caso dos ônibus.

Segundo a prefeitura, as recargas feitas no bilhete único até as 23h59 de segunda-feira, 5, terão validade de 180 dias. Isso significa que, ao passar na catraca, a tarifa a ser cobrada será do valor antigo. Após o prazo ou o uso de todos os créditos antigos, o sistema passará a debitar automaticamente os novos valores.

Região metropolitana de SP

Além da capital paulista, cinco municípios que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) aumentaram a tarifa em 5,2%, passando de R$ 5,80 para R$ 6,10. São eles: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi.

Em comunicado, os prefeitos afirmaram que “o reajuste foi definido com base em critérios técnicos e legais, considerando a recomposição dos custos operacionais do sistema, com o objetivo de manter a qualidade, a segurança e a regularidade dos serviços prestados à população”. O objetivo é manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.