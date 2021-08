Esta capital brasileira é a 1ª a aplicar 3ª dose contra a covid-19

A capital de Maranhão, São Luís, deu início nesta quinta-feira, 26, a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 em idosos e imunossuprimidos. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, São Luís é a primeira capital a adotar a recomendação do Ministério da Saúde.

A dose de reforço começou a ser aplicada na capital maranhense nos idosos que vivem em instituições de longa permanência, com idade a partir de 70 anos e o ciclo vacinal completo há seis meses. Pessoas imunossuprimidas com o ciclo vacinal completo há 28 dias também irão receber a 3ª dose.

São Luis foi a primeira capital a concluir a vacinação tanto da população adulta quanto a de adolescentes. A cidade já aplicou 1.093.096 de doses contra covid-19. Segundo a secretaria de saúde do Maranhão, a dose de reforço para o restante do estado começará no dia 15 de setembro. Para estimular a vacinação, o governo estadual chegou a sortear prêmios de até 10 mil reais para quem fosse tomar a segunda dose.

De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, o reforço vale para quem tomou qualquer vacina e será realizado, preferencialmente, com uma dose da Pfizer. Na falta desse imunizante, a alternativa deverá ser feita com as vacinas da Janssen ou AstraZeneca. A pasta também analisa a terceira dose para outras faixas-etárias e públicos prioritários.