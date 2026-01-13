Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Santos proíbe que tutores deixem pets sozinhos; entenda a norma

Multa para tutores que deixarem os animais sem supervisão pode chegar a R$ 10 mil

Punição é aplicada independente de ter ou não sinais de maus-tratos nos animais (Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação)

Punição é aplicada independente de ter ou não sinais de maus-tratos nos animais (Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação)

Gabriela Pessanha

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h51.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 17h11.

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, aprovou uma alteração no Código de Posturas Municipais que proíbe que tutores deixem pets sozinhos por mais de 36 horas.

A regra é válida para animais que ficam sem supervisão na casa dos donos durante viagens e passeios, por exemplo.

A norma foi incluída no artigo 300 do código em dezembro.

Qual a multa por deixar o pet sozinho?

Com a nova tipificação, as multas variam entre R$ 1.500 e R$ 10 mil para tutores que abandonarem animais.

O valor é estipulado com base na gravidade do caso e a penalidade pode dobrar em caso de reincidência.

O novo critério considera apenas o tempo de abandono. Sendo assim, a ausência de sinais de maus-tratos não muda a aplicação da multa.

Qual destino da arrecadação das multas?

A quantia arrecadada com as multas aplicadas será destinada a ações de proteção e bem-estar animal em Santos.

A vistoria e apuração das denúncias recebidas serão realizadas pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, Guarda Civil Municipal Ambiental e Polícia Ambiental.

O que a Lei determina?

Em vigor desde dezembro, o projeto é do vereador Benedito Furtado (PSB) e foi aprovado pelo prefeito Rogério Santos (Republicanos).

Para realizar a denúncia, é preciso enviar provas, como fotos e vídeos, que serão analisadas antes da aplicação da multa.

Vale ressaltar ainda que a medida é administrativa e por isso não implica na prisão dos tutores acusados. No entanto, casos mais graves poderão ser avaliados segundo o estabelecido pela Lei de Crimes Ambientais.

Acompanhe tudo sobre:Animais de estimação (pets)

Mais de Brasil

Brasil defende soberania do Irã e pede diálogo pacífico diante dos protestos no país

Rio de Janeiro registra 9 das 10 maiores temperaturas do país

Nova CNH: Detran-SP reduz preço dos exames psicológico e médico

Resultado do Enem já saiu? Veja data e como acessar

Mais na Exame

Tecnologia

Samsung Galaxy: o que as letras A, M, S e Z significam nas linhas de smartphone

Future of Money

Investidor transfere US$ 180 milhões em bitcoin pela 1ª vez desde 2010

Negócios

Após fechar a loja na pandemia, ela retomou o negócio e chegou ao SPFW com sapatos artesanais

Carreira

'Aprendi que todos nós precisamos agir' — o impacto desse projeto escolar que leva jovens à Amazônia