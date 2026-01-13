Santos proíbe que tutores deixem pets sozinhos; entenda a norma

Punição é aplicada independente de ter ou não sinais de maus-tratos nos animais (Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação)
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h51.
Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 17h11.
A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, aprovou uma alteração no Código de Posturas Municipais que proíbe que tutores deixem pets sozinhos por mais de 36 horas.
A regra é válida para animais que ficam sem supervisão na casa dos donos durante viagens e passeios, por exemplo.
A norma foi incluída no artigo 300 do código em dezembro.
Com a nova tipificação, as multas variam entre R$ 1.500 e R$ 10 mil para tutores que abandonarem animais.
O valor é estipulado com base na gravidade do caso e a penalidade pode dobrar em caso de reincidência.
O novo critério considera apenas o tempo de abandono. Sendo assim, a ausência de sinais de maus-tratos não muda a aplicação da multa.
A quantia arrecadada com as multas aplicadas será destinada a ações de proteção e bem-estar animal em Santos.
A vistoria e apuração das denúncias recebidas serão realizadas pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, Guarda Civil Municipal Ambiental e Polícia Ambiental.
Em vigor desde dezembro, o projeto é do vereador Benedito Furtado (PSB) e foi aprovado pelo prefeito Rogério Santos (Republicanos).
Para realizar a denúncia, é preciso enviar provas, como fotos e vídeos, que serão analisadas antes da aplicação da multa.
Vale ressaltar ainda que a medida é administrativa e por isso não implica na prisão dos tutores acusados. No entanto, casos mais graves poderão ser avaliados segundo o estabelecido pela Lei de Crimes Ambientais.