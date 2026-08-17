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Real Time Big Data: Arraes e Costa lideram corrida ao Senado em Pernambuco

Arraes lidera absoluta as intenções de primeiro voto, com 38%. Líder do índice de segundo voto, Costa não abre tanta vantagem, ficando com 20% e seguido por Marília, com 19%

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h10.

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A corrida pelas duas vagas de Pernambuco no Senado é liderada por Marília Arraes (PDT), com 29% das intenções de voto consolidadas, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 17.

Logo atrás, Humberto Costa (PT) soma 20%, seguido por Mendonça Filho (PL), com 18%. Ainda nos votos consolidados, que somam primeiro e segundo votos, Eduardo da Fonte (PP) tem 12% e Túlio Gadelha (PSD) registra 11%.

Entre os demais nomes listados, Carlos Sant'Anna (Novo) marca 2% e Paulo Rubem Santiago (Rede) pontua 1%. Votos nulos e brancos representam 4%, enquanto 3% dos eleitores pernambucanos não souberam ou não quiseram responder.

Arraes lidera as intenções de primeiro voto, com 38%. Líder do índice de segundo voto, Costa não abre tanta vantagem, ficando com 20% e seguido por Marília, com 19%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 15 de agosto de 2026, por meio de entrevistas quantitativas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PE-06056/2026.

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